Starodávná DNA zachovaná v hermeticky uzavřených norách pochází z období před 700 000 až 3 000 lety a nabízí vzácný pohled na evoluci v průběhu tisíciletí v oblasti Yukonu, rozsáhlé divočině na severozápadě Kanady.
Kromě DNA mamuta srstnatého objevili vědci také genetický materiál pocházející od vlků, bizonů, koní, geparda a stovek rostlin.
Prohledávání veverčích výkalů se může zdát „méně atraktivní“ než vykopání mamutího klu, přiznal agentuře AFP hlavní autor studie, paleogenomik Tyler Murchie z kanadské McMasterovy univerzity.
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Podle studie představují výkaly podceňovaný prostředek k lepšímu poznání dávné minulosti naší planety. Zpočátku vědci zamýšleli pouze studovat mikrobiom veverky, než objevili „skutečně překvapivou biologickou rozmanitost organismů“, řekl Murchie. A to díky „přirozenému archivačnímu chování“ těchto hlodavců.
Arktické veverky jsou totiž aktivní pouze čtyři měsíce v roce a zbytek času tráví v hibernaci. Během krátkého období bdělosti musí nasbírat co nejvíce potravy, vysvětlil výzkumník.
Veverky proto plní své nory ořechy, semeny, listy, kostmi, kožešinou a vším, co najdou. Některé z těchto nor však postupem času uzavřel permafrost, tedy vrstva trvale zmrzlé půdy, a proměnil je v dokonale zachované časové kapsle.
Vědci dokonce objevili malý exemplář syslíka, který byl dokonale zmrazený. „Prostě usnul na jednu sezónu a už se nikdy neprobudil... objevil ho až paleontolog, který tudy procházel,“ řekl.
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Americká biotechnologická společnost Colossal nedávno oznámila svůj záměr oživit mamuta srstnatého, který vyhynul před 4000 lety.
Odborníci jsou však skeptičtí a domnívají se, že výsledné zvíře by se spíše podobalo asijskému slonovi geneticky upravenému tak, aby připomínal mamuta.
Marchieho tým nyní pracuje na další studii, která popisuje, co DNA nalezená ve výkalech veverek odhaluje o evoluci mamuta srstnatého.