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Máme převahu v dronech, Rusko nestačí doplňovat vojáky, pochvaluje si Syrskyj

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  16:05
Ukrajina ve válce dronů získala převahu nad Ruskem a ukrajinské drony od začátku roku vyřadily z boje o 12 500 ruských vojáků více, než kolik Rusko dokázalo ve stejné době zverbovat do svých ozbrojených sil, uvedl hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj. Tažení ruského prezident Vladimira Putina proti Ukrajině již trvá déle než první světová válka.
Americký kamikaze dron Hornet

Americký kamikaze dron Hornet | foto: facebook.com/USArmyEURAF

Ukrajinský generál Oleksandr Syrskyj (12. ledna 2024)
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„Vývoj bezpilotních systémů má klíčový význam pro dosažení převahy nad ruským agresorem. Máme dnes již důvod tvrdit, že v této soutěži technologií, inovací a výrobních možností Ukrajina přinejmenším není horší než nepřítel a v některých oblastech ho dokonce předčí,“ uvedl Syrskyj.

Argumentoval, že v kategorii FPV dronů, tedy bezpilotních letounů, které operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery snímající v živém přenosu, dosáhla ukrajinská vojska převahy v poměru 1,5 ku jedné, přičemž v posledních měsících se tato převaha zvětšuje.

„Jednotky ukrajinských Sil bezpilotních systémů v květnu zasáhly téměř 180 000 ověřených cílů, což je o 12,7 procenta více než v dubnu. Zneškodnit se podařilo přibližně 4000 ruských dronů typu Šáhed, což je o 27 procent více než ukazatel z předchozího měsíce. Drony zasáhly také okolo 10 000 pozic operátorů ruských bezpilotních letounů,“ tvrdil ukrajinský generál během porady o rozvoji bezpilotních sil.

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Účastníci se podle Syrského zvlášť věnovali také ničení nepřátelských sil při útocích na střední vzdálenost, které podle analytiků komplikují zásobování ruských sil na frontě. Tím způsobily, že se ruský postup prakticky zastavil, uvedl šéf ukrajinských jednotek.

„V tomto směru máme pozitivní dynamiku. Jen v květnu ozbrojené síly podnikly téměř 2000 útoků prostředky středního doletu. Zasáhly 414 nepřátelských štábů, řídicích středisek, oblastí soustředění sil a další důležité objekty nepřítele. Účinné a masové zásahy v týlu nepřítele ve vzdálenosti do 200 kilometrů umožnilo především vytvoření koordinačních center v (armádních) sborech. Zlepšilo to součinnost různých jednotek a složek ozbrojených sil, zajistilo lepší koordinaci a umožnilo dosáhnout citelných výsledků,“ prohlásil Syrskyj.

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Zdůraznil, že pozitivní tendence a dobré výsledky nesmí vést k uspokojení, nezbytné je naopak nadále posilovat schopnosti sil bezpilotních systémů a kvalitu výcviku, protože i Rusko pracuje na zlepšení. Mimo jiné podle něj kopíruje ukrajinské postupy a technologie, jak svědčí poznatky z bojiště a informace od vojenské rozvědky. Nicméně Rusko se potýká s potížemi: od začátku roku se do ruských bezpilotních sil podařilo naverbovat jen 14 500 lidí, což podle ukrajinského generála představuje jen 21 procent letošního plánu.

Když ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022 vyslal svá vojska na Ukrajinu, věřil, že ji porazí během několika dní. Ale válka na Ukrajině, trvající k dnešku 1569 dní, už trvá déle než první světová válka, upozornil deník The New York Times v článku poukazujícím na paralely mezi oběma konflikty v podobě krvavých ztrát i proměn válčení pod vlivem technologií. Pokrok ale učinil obě války jen brutálnějšími.

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Válka však zuří dál a vzhledem k zastaveným mírovým rozhovorům se neobjevují žádné známky brzkého konce, píše list. Podle průzkumů přibližně polovina Ukrajinců věří, že válka neskončí dříve než příští rok, což by ji posunulo blíže k dalšímu prahu: délce druhé světové války, která trvala šest let, podotkl NYT s tím, že podle mnoha Ukrajinců válka ve skutečnosti začala v roce 2014, kdy ruská vojska obsadila Krym.

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