Mezinárodní trestní soud (ICC) na izraelského premiéra vydal zatykač kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Spojené státy však jurisdikci ICC neuznávají.
„Domnívám se, že premiér Netanjahu patří do Haagu. Je to válečný zločinec, kterého obvinil Mezinárodní trestní soud,“ řekl Mamdani. Lídr největšího amerického města se svým právním oddělením zjišťuje, zda by bylo zatčení Netanjahua newyorskou policií na jeho pokyn legální. „Zachováme se podle toho, co mi zákony umožňují ve městě New York, ale nebudeme za tím účelem vytvářet vlastní zákony,“ řekl starosta.
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Během loňské předvolební kampaně Mamdani řekl, že by v případě svého zvolení starostou v návaznosti na zatykač vydaný ICC nařídil newyorské policii izraelského předsedu vlády zatknout kvůli jeho roli ve válce v Gaze. Mamdani i například vyšetřovací komise zřízená Radou OSN pro lidská práva (UNHRC) činy Izraele v Gaze označili za genocidu.
Právní experti zpochybňují zákonnost Netanjahuova zatčení na příkaz starosty New Yorku. Spojené státy nejsou smluvní stranou ICC a neuznávají jeho pravomoc. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nedávno oznámila kampaň za rozpuštění tribunálu.
Hra kdo s koho, varuje profesor práva
Profesor mezinárodního práva na Yaleově univerzitě Harold Hongju Koh situaci po Mamdaniho nejnovějším vyjádření označil za hru o to, kdo s koho. Na jedné straně je podle něj Mamdani a na druhé Netanjahu s Trumpem. Izraelský premiér by měl v sídle OSN v New Yorku jako úřadující hlava státu imunitu před zatčením, avšak zranitelný by mohl být při jízdě autem metropolí, uvedl Koh. „Skutečnou otázkou je, zda je premiér připraven čelit takovému divadlu. Stejná otázka platí i pro starostu,“ uvedl Koh.
Netanjahu se vyjádřil k Mamdaniho výhrůžce zatčením v nedávném rozhovoru s newyorskou rozhlasovou stanicí WABC. Uvedl, že ho výroky Mamdaniho neznepokojují, a newyorského demokratického starostu obvinil z podpory palestinského hnutí Hamás odpovědného za smrtící útok na jihu Izraele z 7. října 2023, po němž Izrael začal bombardovat Gazu. Mamdani v minulosti útok Hamásu odsoudil, připomíná The New York Times.
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Názory Mamdaniho na Izrael již nejsou v Demokratické straně okrajové. Téměř polovina demokratických kongresmanů ve Sněmovně reprezentantů tento týden hlasovala pro ukončení americké pomoci Izraeli. Nestačilo to k přijetí návrhu, ale je to jednou ze známek změny postoje strany vůči jednomu z nejbližších spojenců USA na Blízkém východě.
Na otázku listu The New York Times o politickém významu, který Mamdani přisuzuje otázce Izraele, starosta odpověděl, že válka v Gaze motivuje americké voliče po celé zemi. Zmínil, že v newyorských primárkách před volbami do Sněmovny reprezentantů v červnu zvítězili tři kandidáti, kteří se v kampani vyjadřovali ke Gaze a americké podpoře Izraele a za které se postavil.
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22. listopadu 2025