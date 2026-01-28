Setkání se odehrálo 17. ledna v Trumpově sídle Mar-a-Lago a Fico o svých dojmech hovořil o několik dní později na okraj mimořádného summitu EU v Bruselu, svolaného kvůli napětí v transatlantických vztazích po Trumpových výrocích o Grónsku.
Fico odmítl Trumpovo pozvání do Rady míru a nahrazování mezinárodního práva
Ficovy soukromé poznámky jsou o to pozoruhodnější, že patří k nejotevřenějším Trumpovým podporovatelům v EU a dlouhodobě zdůrazňuje své dobré vztahy s Washingtonem. Veřejně po návštěvě Floridy hovořil o „otevřeném a přátelském“ jednání a o shodě na tom, že Evropská unie se nachází v hluboké krizi.
Podle diplomatických zdrojů však Fico v neformální debatě s evropskými partnery Trumpa označil za „mimo realitu“ a působil dojmem, že je z jednání silně otřesen.
Bílý dům Ficova tvrzení odmítl s tím, že schůzka byla pozitivní a bez problémů, a obvinil anonymní evropské diplomaty z šíření nepravdivých informací. Přesto Ficovy výroky zapadají do širších obav evropských lídrů z nepředvídatelnosti amerického prezidenta. Na summitu proto zazněly výzvy k posílení evropské bezpečnostní autonomie a k jednotnému, pevnějšímu, ale neeskalačnímu přístupu vůči Washingtonu.