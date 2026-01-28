Mám obavy o Trumpův psychický stav, měl říct Fico lídrům v Bruselu

Slovenský premiér Robert Fico na uzavřeném jednání s lídry EU podle diplomatických zdrojů webu Politico minulý týden uvedl, že ho osobní setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě znepokojilo. Podle několika evropských diplomatů Fico vyjádřil obavy z Trumpova psychického stavu a popsal jeho vystupování jako „nebezpečné“.
Slovenský premiér Robert Fico a americký prezident Donald Trump při setkání v Mar-a-Lago. (17. ledna 2026)

Slovenský premiér Robert Fico a americký prezident Donald Trump při setkání v Mar-a-Lago. (17. ledna 2026) | foto: ČTK

Zleva slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, slovenský premiér Robert Fico,...
Zleva slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, slovenský premiér Robert Fico,...
Robert Fico (27. ledna 2026)
Robert Fico (26. ledna 2026)
Setkání se odehrálo 17. ledna v Trumpově sídle Mar-a-Lago a Fico o svých dojmech hovořil o několik dní později na okraj mimořádného summitu EU v Bruselu, svolaného kvůli napětí v transatlantických vztazích po Trumpových výrocích o Grónsku.

Fico odmítl Trumpovo pozvání do Rady míru a nahrazování mezinárodního práva

Ficovy soukromé poznámky jsou o to pozoruhodnější, že patří k nejotevřenějším Trumpovým podporovatelům v EU a dlouhodobě zdůrazňuje své dobré vztahy s Washingtonem. Veřejně po návštěvě Floridy hovořil o „otevřeném a přátelském“ jednání a o shodě na tom, že Evropská unie se nachází v hluboké krizi.

Podle diplomatických zdrojů však Fico v neformální debatě s evropskými partnery Trumpa označil za „mimo realitu“ a působil dojmem, že je z jednání silně otřesen.

Bílý dům Ficova tvrzení odmítl s tím, že schůzka byla pozitivní a bez problémů, a obvinil anonymní evropské diplomaty z šíření nepravdivých informací. Přesto Ficovy výroky zapadají do širších obav evropských lídrů z nepředvídatelnosti amerického prezidenta. Na summitu proto zazněly výzvy k posílení evropské bezpečnostní autonomie a k jednotnému, pevnějšímu, ale neeskalačnímu přístupu vůči Washingtonu.

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

