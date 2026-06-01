Podle médií, která sčítání hlasů sledovala, získala vládnoucí Labouristická strana pohodlnou parlamentní většinu, i když zřejmě menší než ve volbách v roce 2022, kdy získala 55 procent hlasů. Strana v zemi vládne od roku 2013 a vyhrála již čtvrté parlamentní volby v řadě.
Abela složí premiérský slib v pondělí. „Jedná se o vítězství celého národa,“ uvedl premiér, podle kterého získala jeho strana silný mandát.
Lídr opozice Alex Borg uznal porážku s tím, že se jeho příznivcům podařilo snížit náskok vítěze na přibližně 18 tisíc hlasů, zatímco při posledních volbách v roce 2022 činil rozdíl asi 39 tisíc hlasů. „Vím, že pro mnohé je to zklamáním. Nikdy byste však neměli litovat, že jste věřili v naději,“ napsal.
Bývalý kulturista Abela uspořádání voleb rok před řádným termínem odůvodnil výzvami, jimž ostrov čelí kvůli nejisté mezinárodní situaci. Ve volební kampani kladl důraz na ekonomiku země, která loni zaznamenala čtyřprocentní růst, a sliboval stabilitu a zodpovědné vedení státu. Opozice poukazovala na to, že silná a rostoucí ekonomika země se nepromítla do kvality života občanů.
|
Malta má nového premiéra, předchůdce skončil kvůli vraždě novinářky
Volební účast byla v sobotu 87,4 procenta, což je více než při posledních volbách v roce 2022. Ve volbách soutěžilo šest politických stran. Od roku 1966 se ale do parlamentu vždy dostaly pouze dvě, Labouristická strana a Nacionalistická strana. Ostatní nikdy nedokázaly překročit hranici pěti procent potřebných pro vstup do sněmovny.