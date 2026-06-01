Maltu dál povede bývalý kulturista, labouristé vyhráli počtvrté v řadě

Autor:
  9:17
Maltský premiér Robert Abela oznámil vítězství své Labouristické strany v předčasných parlamentních volbách, které se konaly v sobotu. Opoziční Nacionalistická strana uznala porážku.

Podle médií, která sčítání hlasů sledovala, získala vládnoucí Labouristická strana pohodlnou parlamentní většinu, i když zřejmě menší než ve volbách v roce 2022, kdy získala 55 procent hlasů. Strana v zemi vládne od roku 2013 a vyhrála již čtvrté parlamentní volby v řadě.

Abela složí premiérský slib v pondělí. „Jedná se o vítězství celého národa,“ uvedl premiér, podle kterého získala jeho strana silný mandát.

Lídr opozice Alex Borg uznal porážku s tím, že se jeho příznivcům podařilo snížit náskok vítěze na přibližně 18 tisíc hlasů, zatímco při posledních volbách v roce 2022 činil rozdíl asi 39 tisíc hlasů. „Vím, že pro mnohé je to zklamáním. Nikdy byste však neměli litovat, že jste věřili v naději,“ napsal.

Bývalý kulturista Abela uspořádání voleb rok před řádným termínem odůvodnil výzvami, jimž ostrov čelí kvůli nejisté mezinárodní situaci. Ve volební kampani kladl důraz na ekonomiku země, která loni zaznamenala čtyřprocentní růst, a sliboval stabilitu a zodpovědné vedení státu. Opozice poukazovala na to, že silná a rostoucí ekonomika země se nepromítla do kvality života občanů.

Malta má nového premiéra, předchůdce skončil kvůli vraždě novinářky

Volební účast byla v sobotu 87,4 procenta, což je více než při posledních volbách v roce 2022. Ve volbách soutěžilo šest politických stran. Od roku 1966 se ale do parlamentu vždy dostaly pouze dvě, Labouristická strana a Nacionalistická strana. Ostatní nikdy nedokázaly překročit hranici pěti procent potřebných pro vstup do sněmovny.

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

Maďarský prezident Tamás Sulyok v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do půlnoci z neděle...

