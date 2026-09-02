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Soudní porota osvobodila podnikatele podezřelého v kauze vraždy maltské novinářky

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  20:57
Yorgen Fenech je podezřelý v souvislosti s vraždou novinářky Daphne Caruanaové...

Yorgen Fenech je podezřelý v souvislosti s vraždou novinářky Daphne Caruanaové Galiziové. (1. prosince 2019) | foto: Reuters

Maltská novinářka Daphne Caruanová Galiziová na archivním snímku. (6. dubna...
Fotografie zavražděné maltské novinářky Daphne Caruanaové Galiziové během...
Vlivný maltský podnikatel Yorgen Fenech, kterého tamní úřady zadržely v...
Zavražděná maltská investigativní novinářka Daphne Caruana Galiziová (2016)
22 fotografií
Maltská soudní porota ve středu zprostila viny vlivného podnikatele Yorgena Fenecha, který podle obžaloby před devíti lety zaplatil za vraždu novinářky Daphne Caruanaové Galiziaové. Porota rozhodla o nevině v obou bodech obžaloby, a to o podílu na vraždě i zločinném spiknutí.

Čtyřiačtyřicetiletému Fenechovi, který trval na své nevině, hrozilo v případě odsouzení až doživotí. Investigativní novinářka, jež psala o korupci na Maltě, zahynula poté, co v jejím autě odpálili bombu. Za vraždu a podíl na ní byla už dříve odsouzena pětice mužů.

Bratři se přiznali k vraždě maltské novinářky, dostali 40 let za mřížemi

Fenech podle červencového vyjádření maltského státního zástupce Anthony Velly za vraždu zaplatil nejméně 150 tisíc eur (3,6 milionu korun). Podle prokurátora si Fenech přes prostředníky najal bratry Alfreda a George Degiorgiovi, kteří nastražili bombu, jež novinářku zabila.

Vella uvedl, že Fenech si vraždu objednal, protože se obával, že novinářka se chystá zveřejnit informace o jeho podnikání a trestné činnosti. Podnikatel to popřel.

Boží spravedlnosti neutečete. Na Maltě pohřbili zavražděnou novinářku

Bratři Degiorgiovi dostali v roce 2022 trest čtyřiceti let odnětí svobody. Jejich komplic Vincent Muscat se k účasti na vraždě doznal a začal spolupracovat s justicí. Dostal patnáct let vězení. Loni pak soud uznal vinnými z účasti na vraždě Roberta Agiuse a Jamieho Vellu, kteří dostali doživotí za to, že dodali bombu použitou při vraždě.

Vražda reportérky podle mezinárodního tisku souvisela s články, které napsala o korupci a praní špinavých peněz ve vysokých kruzích na Maltě. Její případ je často přirovnáván k pozdější vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka.

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Témata: vražda, Bomba

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