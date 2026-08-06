Předběžné údaje z plovoucí meteorologické stanice Dragonera u Mallorky ukázaly, že ve středu odpoledne teplota mořské hladiny dosáhla 33,02 stupně. To je podle služby Aemet rekordní hodnota pro tuto část Středozemního moře.
Měření teploty ze satelitů služby Copenicus Marine ukazují, že teplota moře u Baleárských ostrovů je o dva stupně vyšší než obvykle. V západním Středomoří pak je teplota mořské hladiny o čtyři stupně nad průměrem pro toto období, uvedli španělští meteorologové. „To vyvolává výrazně teplejší noci na pobřeží a silnější pocit dusna kvůli vyšší vlhkosti,“ uvedla služba Aemet.
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Baleárské ostrovy, které jsou populární turistickou destinací například pro turisty z německy mluvících zemí, zažívají od začátku léta silné vlny vedra podobně jako pevninské Španělsko s teplotami vzduchu výrazně nad 30 stupňů.
Na Slovensku padl rekord druhý den po sobě
Slovensko druhý den po sobě zaznamenalo nový teplotní rekord. V obci Dolné Plachtince na jihu země ve čtvrtek odpoledne meteorologové naměřili více než 42 stupňů Celsia, informovala média s odvoláním na Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ten upozornil, že tyto údaje jsou zatím předběžné.
„Nový absolutní teplotní rekord má nakonec hodnotu 42,2 stupně Celsia,“ uvedl portál televize Markíza s odvoláním na mluvčího SHMÚ Ivana Garčára. „Překonali jsme děsivou hranici,“ podotkla stanice.
SHMÚ nejprve na sociálních sítích informoval o naměření 42 stupňů.
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Vedra lámou rekordy i u sousedů. Bratislava hlásí přes 40, Vídeň rovných 41
Zhruba o dvě hodiny dříve na stanici Štrkovec naměřili 41,6 stupně, což je také více než rekordních 41,4 stupně Celsia, naměřených ve středu v obci Kamenica nad Hronom, poznamenal server Pravda.sk. Ze stejné obce pocházel i předchozí rekord 41,3 stupně Celsia z konce letošního června.
Všechny zmíněné lokality se nacházejí na jihu země.
Před případným uznáním rekordu musí SHMÚ ověřit správnost měření a posoudit, zda výsledek neovlivnily žádné okolnosti, které by mohly přesnost zkreslit.
Jde už třetí den po sobě, kdy teploty na Slovensku dosáhly hranice 40 stupňů Celsia. Během prvních šesti srpnových dnů se tak stalo počtvrté, což podle meteorologů svědčí o intenzitě nynější vlny veder, dodala Pravda.