Vyšetřovatelé oznámí nová zjištění o sestřelu MH17, do médií unikla jména

Organizátoři tiskové konference v nizozemském Nieuwegeinu drží obsah sdělení v tajnosti, ovšem podle televize RTL Nieuws by mohla padnout první jména podezřelých; některá už v předstihu zazněla v médiích.

Zahynulo všech 298 lidí na palubě. Podle předběžných výsledků vyšetřování byla raketa odpálena z pole u obce Pervomajsk, kterou v době katastrofy kontrolovali proruští separatisté. Odpalovací zařízení, které údajně náleželo ruské 53. protivzdušné brigádě dislokované v Kursku, bylo k operaci dopraveno z Ruska a po ní se vrátilo zpět. Rusko jakýkoli podíl na katastrofě popírá.

Již v úterý v nizozemské televizi a následně v ruských a ukrajinských médiích zaznělo, že mezi podezřelými se může ocitnout velitel zmíněné 53. brigády Sergej Mučkajev, velitel rozvědky separatistů a veterán ruské armádní rozvědky GRU Sergej Dubinskij a jeho zástupce, penzionovaný důstojník ruských výsadkářů Oleg Pulatov.

Ukrajinská televize 112 s odvoláním na kyjevské diplomaty v úterý oznámila, že na tiskové konferenci budou oznámena jména čtyř podezřelých lidí, proti nimž budou vznesena obvinění. Kauzou by se pak měl zabývat trestní senát soudu v nizozemském Schipholu, který by měl rozhodnout o jejich dalším osudu. Počet podezřelých by se měl postupně zvětšovat.

Austrálie a Nizozemsko, jejichž občané při pádu Boeingu 777 zahynuli, obvinily z odpovědnosti za katastrofu Rusko. Moskva stejně jako donbaští povstalci tvrdí, že letoun sestřelili Ukrajinci. Tým vyšetřovatelů, v němž jsou experti z Nizozemska, Austrálie, Belgie, Malajsie a Ukrajiny, je s ruskými experty ve styku, jejich první konzultace se uskutečnila letos v březnu. Vyšetřovatelé prý tehdy argumenty ruské strany pozorně vyslechli, ale tvrzení o tom, že stroj sestřelil ukrajinský stíhací letoun, odmítli jako nesprávné.

Před středeční tiskovou konferencí, která má začít ve 13:00 SELČ, se s novými výsledky vyšetřování seznámí rodiny pozůstalých.