Nový chalífát na obzoru. Hlavní město Mali škrtí džihádisté, sázka na Moskvu nevyšla

Fotogalerie 86

Velitel malijských džihádistů vyzval dopravce v Bamaku, aby ženy v autobusech povinně nosily hidžáby. (říjen 2025) | foto: t.me/rybar_africa

Adam Hájek
  20:00
Tři roky po stažení francouzských jednotek z Mali je tamní vojenská junta na pokraji kolapsu. Hlavní město Bamako oblehli džihádisté a škrtí dodávky pohonných hmot. Pád města je podle expertů jen otázkou času. A nezabrání tomu ani ruský Afrika Korps.

