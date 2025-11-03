Nový chalífát na obzoru. Hlavní město Mali škrtí džihádisté, sázka na Moskvu nevyšla

U benzinek se tvoří nekonečné kolony, generátory ztichly a po nocích se ulice noří do neprostupné tmy. Úřady zrušily vyučování, obchody a supermarkety zůstávají zavřené. Západní státy nabádají své občany, aby nasedli na první letadlo a zmizeli co nejrychleji pryč, Spojené státy a Británie částečně evakuovaly své ambasády.
Třímilionové Bamako je už více než dva týdny bez dodávek pohonných hmot. Cisterny přijíždějící ze Senegalu, Pobřeží slonoviny a Mauretánie se staly terčem přepadení, radikálové z hnutí Džamáat Nasr al-islam wal-muslimin (JNIM, Skupina podporující islám a muslimy) je vyhazují do povětří a řidiče unáší a vraždí.
Junta si za to může do značné míry sama: za nájezdy na vojenské posádky se často mstila na obyčejných vesničanech, kteří nakonec došli k názoru, že džihádisté představují menší nebezpečí než státní moc.