Mandát je Goïtovi udělen na pět let, lze ho prodlužovat tak dlouho, „dokud je to potřeba“, a to bez voleb. Zákon tak Goïtovi umožňuje stát v čele této západoafrické země nejméně do roku 2030.

„Prezident dohlíží nad Ústavou a Chartou přechodu země. Plní funkce hlavy státu po dobu pěti let, které lze prodloužovat tak dlouho, jak bude třeba, až do obnovení míru v zemi,“ stojí v novém předpisu.

Malijská armáda uskutečnila puč v srpnu 2020, kdy svrhla prezidenta Ibrahima Boubacara Keïtu a viceprezidentem se stal velitel armády Assimi Goïta. V květnu 2021 pak armáda svrhla prozatímního prezidenta Bah Ndawa a předsedu přechodné vlády Moctara Ouaneho a Goïta se stal prozatímním prezidentem.

Znění zákona ale nevylučuje, že vůdce junty může vládnout i kratší dobu, pokud „budou splněny podmínky pro uspořádání transparentních prezidentských voleb“. Goïta sliboval, že rok po puči zorganizuje volby. Tento slib ale nikdy nesplnil. Letos v květnu také vojenský režim rozpustil všechny politické strany.

Mali a okolní země se od roku 2012 potýkají s útoky radikálních islamistických skupin. Frustrace z neschopnosti státní moci účinně islamistům čelit přispěla k řadě vojenských převratů v regionu.

Mali se po dvou pučích odvrátilo od dřívějších západních partnerů a začalo se vojensky i politicky orientovat na Rusko. Předloni v zemi skončila mírová mise Spojených národů MINUSMA, ve které sloužili vojáci z několika evropských zemí. Své vojáky z bývalé kolonie úplně stáhla i Francie. V zemi naopak na pozvání junty působila ruská žoldnéřská Wagnerova skupina, v současné době někdy označovaná Africa Corps.