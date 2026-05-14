Zprávu zveřejnilo ve čtvrtek italské ministerstvo zahraničí. Pětičlenná skupina se potápěla u atolu Vaavu a v době neštěstí se podle dostupných informací nacházela v hloubce zhruba 50 metrů pod hladinou.
Příčina tragédie je nyní předmětem zkoumání a tamní vyšetřovatelé se snaží incident zrekonstruovat. Práci jim však komplikuje dle webu Arab News nepříznivé počasí, které v oblasti aktuálně panuje. Maledivské Národní obranné síly (MNDF) k rozsáhlému pátrání nasadily letadla a motorové čluny.
Britský deník The Mirror s odvoláním na tamní média uvedl, že se skupina ztratila během ponoru poblíž ostrovu Alimathaa. Do vody italští občané vstoupili ráno a posádka je nahlásila jako pohřešované poté, co se do poledních hodin nevynořili.
Italské ministerstvo zatím ani neupřesnilo totožnost obětí. Podle maledivského serveru The Edition se však jednalo o turisty na palubě potápěčské lodi Duke of York. Web ANSA English navíc zveřejnil informaci, že mezi zemřelými je profesorka z Janovské univerzity Monica Montefalconeová, která jakožto odbornice na podmořskou ekologii vystupovala i v italských médiích.
Nález jednoho těla potvrdily i MNDF. „Tělo bylo nalezeno uvnitř jeskyně. Předpokládá se, že zbývající čtyři potápěči se nachází tamtéž,“ cituje jejich vyjádření web Arab News.
Italská ambasáda na Srí Lance se uvedla, že se spojí s rodinami obětí, kterým poskytne konzulární pomoc.