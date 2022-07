Experti objevili neznámý van Goghův autoportrét. Skrýval se na rubu jiné malby

Odborníci z národní galerie autoportrét objevili, když plátno rentgenovali před výstavou. Vrchní restaurátorka Lesley Stevensonová popsala, že byli šokováni, když viděli malíře, „jak se na nás dívá“. „Když jsme ten rentgenový snímek viděli poprvé, byl to strhující zážitek,“ popisuje restaurátorka.

Nizozemští mistři často používali plátna opakovaně, aby ušetřili peníze. Dílo otočili a pracovali na druhé straně.

Lepidlem a kartonem byl malířův autoportrét zakrytý pravděpodobně před výstavou začátkem 20. století už po van Goghově smrti. Kurátoři tehdy pravděpodobně považovali obraz rolnické ženy za více „dokončený“ než autoportrét na druhé straně, napsala stanice BBC.

Obraz v historii několikrát vystřídal majitele. V roce 1923 jej obdržela Evelyn St. Croix Flemingová, jejíž syn Ian byl autorem románů o fiktivním britském agentovi Jamesi Bondovi. Do Skotska se dílo dostalo v roce 1951.

Podle odborníků by mohlo být možné van Goghův autoportrét odkrýt odstraněním lepidla a kartonu, vyžadovalo by to ale precizní úsilí restaurátorů.

Návštěvníci výstavy v Edinburghu si ale budou moci prohlédnout rentgenový snímek autoportrétu díky na míru vyrobenému světelnému boxu.

Podle odborníků van Gogh autoportrét namaloval ve zlomovém období svého uměleckého života, kdy se přestěhoval do Paříže a byl vystaven vlivu francouzských impresionistů, tedy někdy kolem roku 1886.