Egypt úspěšně vymýtil malárii, potvrdila Světová zdravotnická organizace

„Malárie je stará jako egyptská civilizace sama, ale nemoc, která sužovala faraony, nyní patří do její historie,“ uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO vyzdvihla „egyptskou vládu a egyptský lid“ za snahy vymýtit malárii, ale zároveň egyptské zdravotnické úřady upozornila, že je nutné „zůstat ve střehu“, aby se nákaza v budoucnu v zemi znovu neobjevila.

Egyptské úřady zahájily první kroky o vymýcení smrtelného infekčního onemocnění přenášeného komáry téměř před 100 lety.

Aby země získala certifikát, že se na jejím území malárie nevyskytuje, musí doložit, že se jí podařilo v posledních alespoň třech letech zamezit místnímu přenosu nákazy. Země navíc musí prokázat kroky bránící tomu, aby se na její území malárie vrátila.

Malárie je infekční onemocnění, které přenášejí samičky komárů rodu anopheles. Tito komáři obvykle na člověka útočí od soumraku do úsvitu. Nemoc napadá červené krvinky a jejím hlavním projevem je horečka. Malárie je léčitelná, pokud se s léčbou začne okamžitě. Smrtelné nebezpečná je nemoc především pro malé děti.

Každoročně si malárie vyžádá přes 600 tisíc obětí na životech a miliony nakažených. Ačkoliv se v některých zemích proti malárii očkuje, zavedenými nástroji v prevenci zůstávají moskytiéry a antimalarika.