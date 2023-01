Jak jsme gerilám komunistů překazili boj o moc, vzpomínají veteráni v Malajsii

V Malajsii složili zbraně komunističtí povstalci vedoucí boj proti tamní vládě. Po jedenačtyřiceti letech se tak uzavřelo období známé jako emergency. Úlevu z ukončení dlouholetého konfliktu však pro některé jeho účastníky vystřídala nejistota, jak naložit s vlastní budoucností. „Najednou jsem nevěděl, co bych měl v armádě dělat, když už není za co bojovat,“ svěřuje se mi v přístavním městě šedesátiletý Gobi, kterého potkávám společně s jeho o deset let starším přítelem Zakariou v jedné z tamních restaurací. Oba během emergency oblékali uniformu vládního vojska.

Komunisté se spoléhali na taktiku gerilové války a opírali se o tichou podporu domorodců. Vše se odehrávalo v prostředí, kde nepřítelem mohl být kdokoliv.