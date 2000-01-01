náhledy
Slumové nigerijské městečko Makoko, jemuž se přezdívá africké Benátky, zažívá turbulentní časy. Místní vláda se rozhodla, že z bezpečnostních důvodů zbourá chatrče, které se nacházejí 100 až 250 metrů od elektrického vedení. Místní nicméně protestují a vidí v tom jiný záměr: prodat území, na němž slum stojí, a postavit na něm modernější bydlení. Ohrožen je tak světový unikát afrického města na vodě.
Makočané proto vyšli do ulic. Někteří z nich drželi transparenty odsuzující demolice. „Lagos není jen pro bohaté. Megaměsto nelze budovat na kostech a krvi chudých. Ukončete nucené vystěhování,“ vyzýval jeden z transparentů.
Obyvatelé pro místní deníky také uvedli, že jsou v současné době bez domova a nemají kde spát, protože jejich lodě byly buď odstraněny z místa demolice, nebo shořely.
Demolice zasáhly také místní školu v Makoku. Zařízení s kapacitou 100 žáků, postavené z místního dřeva a plovoucí na stovkách recyklovaných plastových sudů, byla nadějí na lepší zítřky pro mnoho místních.
Plovoucí škola Makoko, vybudovaná díky humanitární pomoci, poskytovala místním dětem bezplatné vzdělání. Navštěvovaly ji děti rodičů, již se většinou živili rybolovem a kteří – stejně jako značná část z 21 milionů obyvatel této megapole – neměli zajištěný spolehlivý přístup k elektřině ani k pitné vodě.
Makoko je jednou ze čtvrtí v Lagosu – největším městě více než 230milionové Nigérie. Megalopole je ekonomickým a finančním centrem státu. Patří nicméně k pblastem s nejnižší kvalitou života na světě. Na snímku je zástavba v Lagosu.
Makoko je unikátní tím, že jde o rozsáhlou městskou čtvrť vybudovanou převážně na kůlech nad lagunou s vlastní historií sahající do předkoloniálního období, tradiční komunitní správou a ekonomikou založenou na rybolovu. Město leží v těsném sousedství moderních, bohatých částí města, což z něj činí extrémně viditelný symbol sociálních nerovností Nigérie.
Podle sčítání v roce 2007 žilo v Makoku na 85 tisíc obyvatel. Skutečný počet je však podle sociálních pracovníků podstatně vyšší, neboť mnoho obyvatel Makoka není nikde úředně přihlášeno. Na základě objemu spotřebované vody bylo odhadnuto, že slum obývá okolo 250 tisíc osob.
„Důvod, který uvedli pro demolici, je pouhá lež. Chtějí zde postavit výškové budovy a sídliště,“ uvedl pro nigerijský deník významný člen komunity, který si nepřál být jmenován. Na snímku je shromáždění lidí, již vyšli do ulic na protest proti demolici v Makoku. Jeden z protestujících drží plakát s výzvou: „Guvernére Sanwolu, svět se dívá“.
„Navzdory našim prosbám, návštěvám u vlády a následným slibům, že demolice budou zastaveny, stát v nich pokračuje. Překročili hranici 100 metrů a na některých místech zbourali až 500 metrů od elektrického vedení. Zároveň na nás stříleli slzným plynem, což mělo za následek smrt několika lidí. Zatím nemáme jména. Ale bylo postiženo asi 20 tisíc rodin a více než 500 dětí v současné době nechodí do školy kvůli demoličním pracím,“ uvedl zástupce místní neziskové organizace.
Makoko je mraveništěm, v němž tepe život. Z domů a dílen zní švitořivá egunština, jorubština a také francouzština a angličtina. Jsou tu kostely, obchody a díky nigerijskému architektovi Kunlé Adeyemimu i originální plovoucí škola. To vše je teď v ohrožení.
Nigerijské úřady už dříve plánovaly proměnu města. V roce 2012 lagoská radnice představila plán Eko Atlantic, podle něhož měl být slum zlikvidován a část laguny zasypána, aby vznikly stavební parcely pro modernější bydlení.
V červenci 2012 byly proto tisíce obyvatel Makoka za asistence armády vysídleny, aniž by dostaly náhradní ubytování. Následovala vlna násilných protestů, která vedla k pozastavení projektu. V roce 2017 rozhodl nigerijský soud, že vystěhování bylo nezákonné, postižení však nebyli odškodněni.
