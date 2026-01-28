|
OBRAZEM: Africké Benátky v ohrožení. Na místě nigerijského slumu má být sídliště
Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního
Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...
Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny
Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...
Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu
Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lživé informace, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých...
Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra
Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...
Úředníci budou muset dělat, co se jim nelíbí, doteď to nedělali, tvrdí Tejc
Poslanci jednají na mimořádné schůzi o návrhu, kterým chce vládní koalice usnadnit propouštění státních úředníků. „Zákon teď chrání ty úředníky a tady přichází poslanci s návrhem, jak je přestat...
Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řeší desítky nehod
Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikují dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásí řidiči...
Odešla z azylového domu, děti dala známému. Policie hledá ženu z České Lípy
Kriminalisté pátrají po čtyřicetileté Pavle Vorlíčkové z České Lípy. Matka dvou dětí odešla v pondělí 26. ledna z azylového domu s tím, že si musí něco zařídit. Své dva nezletilé syny odvedla ke...
Dálnici D46 blokuje požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí
Policisté zasahují u požáru dálkového autobusu na 17. km dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Z autobusu evakuovali 35 lidí.
Hasiči se nemohli dostat k tragické nehodě. Kamiony blokovaly záchranářskou uličku
S velkou bezohledností se při ranním tragickém zásahu u nehody na dálnici D1 potýkaly záchranné složky mířící ke střetu dodávky s kamionem. Hasiči poté na svých sociálních sítích zveřejnili video,...
Bateriová úložiště zažívají boom. Překážky v investicích musí padnout, říkají odborníci
Solární elektrárny a bateriová úložiště aktuálně patří mezi nejrychleji realizovatelné energetické zdroje. Zatímco výstavba velkých konvenčních zdrojů nebo posilování sítí trvá roky, solární projekty...
Povinná angličtina u přijímaček na střední je fáma z TikToku, autor chtěl vydělat
Poplašení deváťáci mezi sebou šíří zprávu, že letos bude u přijímacích zkoušek na střední školu povinná i angličtina. Fáma vznikla na TikToku, kde ji vypustil uživatel, který nabízí kurzy doučování...
Tady už se žít nedá. Sicilské město zřídilo no-go zónu, Meloniová sesuv viděla shora
Italská premiérka Giorgia Meloniová navštívila ve středu město Niscemi na jihu Sicílie, které se ocitlo na pokraji propasti poté, co několikadenní silné deště způsobené cyklónem vyvolaly obrovský...
Tlak na krásu stále tíží hlavně ženy. Muži mu ale čelí čím dál víc, shodují se herci
Umí tnout do živého. Doslova. A činí tak znovu. Režisér Ryan Murphy se v době, kdy svět zaplavují všelijaké léky na hubnutí a sedmdesátileté hvězdy vypadají jako vlastní děti, ptá - co všechno jsme...
Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici
Pražané mohou od úterý hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasování mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací lístky...
OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry
Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně...
Po razii na černošickém úřadu obvinili 16 lidí, případ se týká řidičáků
Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila 16 lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí...