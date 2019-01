Makedonie udělala další krok k přejmenování. Parlament schválil změnu ústavy

Makedonie udělal další krok na cestě ke svému přejmenování. Tamní parlament v pátek schválil další změnu ústavy vedoucí k tomu, že se země bude nově jmenovat Republika Severní Makedonie. Vládní koalice získala podporu potřebné kvalifikované většiny poslanců až několik hodin před hlasováním.

Už loni, když v říjnu, kdy proces ústavních změn započal, musela makedonská vláda premiéra Zorana Zaeva přesvědčit osm opozičních poslanců, aby ji podpořili v hlasování. V pátek zvedlo ruku pro ústavní změnu 81 zákonorádců z 120. Poslanci nejsilnější parlamentní strany VMRO-DPMNE, která je v opozici a změnu důrazně odmítá, hlasování bojkotovali.

Zákonodárný sbor i tak schválil dodatky k základnímu zákonu Makedonie, jež předpokládá dohoda uzavřená makedonskou a řeckou vládou vedenou premiérem Alexisem Tsiprasem loni v červnu ve městě Prespa. Naplnění této dohody by mělo ukončit letitý spor obou zemí a otevřít Makedonii cestu do Evropské unie a Severoatlantické aliance NATO.



Řekové do EU a NATO nechtějí už desítky let Makedonii vpustit kvůli jejímu jménu. Název sousední země Řekové považují za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na řeckou provincii, která se také jmenuje Makedonie.

V minulosti Řecko také kritizovalo svého souseda, když vztyčil sochu Alexandra Makedonského. Úspěšného antického vojevůdce si přisvojují Řekové, podle nichž byl Alexandr čistě helénská postava, a proto tedy náleží jim.

Dohoda z Prespy ale budí negativní reakce nacionalistů v obou zemích, brojí proti ní i makedonský prezident Ďorge Ivanov. Před makedonským parlamentem podle agentury AP demonstrují stovky odpůrců dohody a nového názvu.



Teprve v případě úspěšného završení makedonského schvalovacího procesu přijde na řadu ratifikace dohody řeckým parlamentem. Ani premiér Tsipras to však nebude mít jednoduché. Proti dohodě se staví nejen většina opozičních stran, ale i koaliční partner Tsiprasovy formace SYRIZA, strana Nezávislí Řekové.