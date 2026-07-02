Úřady podle agentury AFP vyměřily majiteli pokutu za plavbu bez platné vlajky a za neuposlechnutí příkazů francouzského námořnictva.
Plavidlo je zřejmě součástí takzvané ruské stínové flotily. Zadrženo bylo v květnu francouzským námořnictvem za podpory Británie.
Na loď uvalily sankce Spojené státy a Evropská unie, v minulosti se opakovaně plavila pod různými vlajkami. Postupně vystřídala vlajky Madagaskaru, Marshallových ostrovů a Panamy. Majitelem lodi je společnost registrovaná na Marshallových ostrovech. Ta přiznala vinu a podle žalobce bude usilovat o co nejrychlejší získání nové, legální vlajky.
Jde v pořadí o čtvrtý tanker napojený na Moskvu, který francouzské námořnictvo zadrželo od loňského září. Pátý tanker s názvem Deliver byl v červnu zadržen u pobřeží Sicílie a nyní je zadržován na jihovýchodě Francie.
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Ruská stínová flotila je označení pro lodě plující pod vlajkami jiných zemí, které Rusko využívá k obcházení sankcí uvalených po zahájení války na Ukrajině v roce 2022.
Tvoří ji převážně zastaralé tankery s často nejasným vlastnictvím a pochybným pojištěním, což vyvolává také obavy z ekologických následků v případě havárie. Na sankčním seznamu západních zemí jsou stovky takových plavidel. Kreml přirovnal jejich zabavování k mezinárodnímu pirátství.