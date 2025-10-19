Pracovat z věznice na dálku? Americký Maine to umožňuje a snížil tím i recidivu

Americký stát Maine jako první v USA nabízí svým vězňům možnost získat vzdělání a pracovat na dálku. Někteří z vězňů tak někdy vydělávají víc než samotní dozorci a procento návratů do věznice kleslo z 25 procent na pouhých 0,05 procenta. Většinou vězni absolvují vysokoškolské kurzy počítačové vědy včetně programování. Někteří však našli uplatnění i jako právní asistenti.
Dvaatřicetiletý Preston Thorpe, který pracuje na dálku jako softwarový inženýr. (12. října 2025) | foto: Maine Public/ Kevin Bennett

Jedním z úkolů, na kterých trestanci pracují, je například programování aplikace pro usnadnění práce trestního soudu. Mohou také například navrhnout webové stránky. Ashley Mackieovou, jednu z vězněných, napadlo vytvořit aplikaci, která by počítala „body za dobré chování“. V mainské věznici totiž existuje systém, díky němuž lze zkrátit dobu pobytu ve vězení. Doposud však body zapisovali zaměstnanci věznice ručně.

Jackie Smollettová pracuje na webu, který by měl pomoci lidem po opuštění věznice proti recidivě, tedy opětovnému spáchání trestného činu a návratu do věznice.

„Web, který chci vytvořit, je v podstatě interaktivní platforma, jež bude sloužit jako zdroj informací pro lidi, kteří se chtějí znovu začlenit do společnosti, a poskytne jim zdroje, jež jim v tom pomohou,“ říká Smollettová pro místní veřejnoprávní stanici Maine Public .

Vysokoškolský kurz Počítačová věda v mainské věznici, kterého se prozatím účastní pouze ženy (12. října 2025)

Dohromady 45 z odsouzených v mainské věznici pracuje pro firmy na dálku ze svých cel. A větší skupina z nich se účastní také vysokoškolského kurzu programování. Jde o pilotní projekt nápravného zařízení, jehož se účastní zatím pouze ženy. Mnoho mužů však už pracuje a programovat se učili sami. Umožnil jim to omezený přístup k počítačům a vzdělávacím materiálům ve věznici.

Vysněnou práci si už našel třeba dvaatřicetiletý Preston Thorpe. Ten pracuje na dálku jako softwarový inženýr a za svůj šestimístný plat si už koupil skromný dům. To vše dokázal díky dlouhým pracovním dnům, které trávil ve své cele v nápravném zařízení v mainském Charlestonu.

Dvaatřicetiletý Preston Thorpe, který pracuje na dálku jako softwarový inženýr. (12. října 2025)

Nadšenec do počítačů Thorpe byl jedním z prvních v USA, kdo získal práci na dálku jako vězeň. V roce 2019 prošel pohovorem s ředitelem datové firmy Glauberem Costou a toho jeho práce zaujala. Neměl však tušení, že uchazeč je za mřížemi. Nejdříve si Costa myslel, že ho zaměstnat ani nepůjde. Po ověření u vězeňské správy však zjistil, že to jde.

„Není normální mít 15–17 hodin denně na to, abyste se opravdu soustředili na něco a něco se naučili, a to do hloubky,“ říká Thorpe. „A naštěstí je technické odvětví jednou z mála oblastí, kde se nezajímají o váš vysokoškolský titul. Zajímá je opravdu jen vaše schopnost psát kód.“

Za mříže se nevrací skoro nikdo

V Mainu byl s recidivou velký problém. Do tamních věznic se po propuštění vracelo až 25 procent osvobozených. Celkový průměr Spojených států je potom až 60 procent. Podle komisaře nápravných zařízení v Mainu Randalla Libertyho je to typický vzorec u lidí, kteří prožili roky traumatu, závislosti na návykových látkách nebo duševních problémů. Proto se ve státě rozhodli pro nový přístup.

Zvířata i volný pohyb. Unikátní otevřená věznice učí vězně samostatnosti

„Uvěznit někoho v nápravném zařízení, zavřít ho na 23 hodin denně, propustit ho o pět let později a počítat s vysokou pravděpodobností, že se vrátí, je systém, který nefunguje,“ říká. „Je nefunkční.“

„Zjistili jsme, že pokud jste získal vysokoškolský titul v Maine Department of Corrections (nápravné zařízení v Maine, ve kterém mohou vězni pracovat na dálku a získat titul, pozn. red.), vrátíte se zpět s pravděpodobností asi 0,05 procenta, která se sice trochu liší, ale vždy je nižší než jedno procento,“ dodává Liberty.

Inspirace pro další státy

Programová ředitelka Aliance pro vysokoškolské vzdělávání ve věznicích Mara Sanchezová podotkla, že ministerstvo spravedlnosti státu Maine bylo prvním, které zavedlo politiku práce na dálku.

„Jejich implementace a ochota vyzkoušet práci na dálku pro vězněné studenty skutečně nastavila laťku pro ostatní státy a byla pro ně velkou inspirací,“ řekla.

Komisař pro nápravná zařízení státu Maine Randall Liberty říká, že práce na dálku je výsledkem rozšíření vzdělávacích příležitostí ve věznicích. V současné době má přístup k internetu 800 vězňů.

Dvaatřicetiletý Preston Thorpe, který pracuje na dálku jako softwarový inženýr. (12. října 2025)

„Máme techniky, kteří sledují, kam jdou a co dělají, a měli jsme jen velmi málo problémů,“ poznamenal Liberty. „Poskytuje jim to smysluplné zaměstnání a umožňuje jim to také návrat do společnosti.“

Liberty uvádí příklad jednoho vězně, který pracoval jako právní asistent v advokátní kanceláři a po propuštění v této práci pokračoval. Ze mzdy se strhávají příspěvky na výživné, odškodnění obětí a další poplatky. A těm, kteří vydělávají nad určitou částku, jde 10 procent na ministerstvo spravedlnosti za ubytování a stravu.

Komisař pro nápravná zařízení je optimistický, že práce na dálku může být rozšířena i na další vězně, protože síť zaměstnavatelů, kteří chápou jejich hodnotu, se rozrůstá.

„Myslím, že se to může stát normou. Nejde o bezhlavý pokus najít práci pro jednotlivce. Je to promyšlený plán, jenž vychází z poučení a důsledků. Poslední věc, kterou by někdo chtěl, je přijít o svůj notebook.“

19. října 2025

