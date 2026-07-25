Bývalý předseda senátu státu Maine Jackson v sobotu získal nominaci Demokratické strany pro listopadové volby. Vítězství bylo podle New York Times drtivé, pro jeho jméno hlasovalo hned v prvním kole 566 delegátů.
Podle agentury Reuters tak Jacksona upřednostnili před protikandidátkou Saundrou Pelletierovou, generální ředitelkou biofarmaceutické společnosti. Ta získala pouhých pět hlasů.
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Platner z boje o senátní křeslo odstoupil 10. července poté, co se na veřejnost dostalo detailní svědectví o znásilnění. On sám tato obvinění popírá, přesto kampaň ukončil.
Jackson se ve volbách utká s republikánskou senátorkou Susan Collinsovou, která tento mandát zastává od roku 1997. Maine je považován za klíčový stát, který rozhodne o tom, zda si republikáni udrží kontrolu nad Senátem.
„Dnes obracíme list,“ řekl Jackson podle New York Times delegátům v Bangoru. „Dnes začínáme pracovat na tom, abychom v listopadu porazili Susan Collinsovou,“ prohlásil po svém zvolení.
Projev demokratického kandidáta před sobotním hlasováním odrážel širší snahu jeho strany spojovat republikány s otázkami životních nákladů. Agentura Reuters upozornila, že právě tato témata mohou výrazně ovlivnit výsledek voleb do Senátu.
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„Pracující lidé jsou v této zemi drceni. Mezitím miliardáři a korporace, které manipulují s ekonomikou, stále bohatnou a Susan Collinsová dělala téměř 30 let všechno, co po ní chtěli,“ uvedl Jackson v projevu.
Bývalý dřevorubec vstoupil do politiky na konci 90. let organizováním protestů proti kanadským dělníkům, kteří překračovali hranici, aby pracovali za nižší mzdy než Američané. Na politické scéně státu Maine strávil čtvrt století a mezi lety 2018 až 2024 působil jako tamější předseda senátu.