Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Demokraté mají nového kandidáta. Do senátního boje půjde bývalý dřevorubec

Autor:
  21:17
Demokraté v Maine zvolili Troye Jacksona jako náhradu za kontroverzního Grahama...

Demokraté v Maine zvolili Troye Jacksona jako náhradu za kontroverzního Grahama Platnera v senátních volbách. (25. července 2026) | foto: AP

Demokraté v Maine zvolili Troye Jacksona jako náhradu za kontroverzního Grahama...
Demokraté v Maine zvolili Troye Jacksona jako náhradu za kontroverzního Grahama...
Demokraté v Maine zvolili Troye Jacksona jako náhradu za kontroverzního Grahama...
Demokraté v Maine zvolili Troye Jacksona jako náhradu za kontroverzního Grahama...
10 fotografií
Dvoutýdenní boj o uvolněné místo kandidáta do amerického Senátu ve státě Maine je u konce. Demokraté v sobotu vybrali na narychlo svolaném sjezdu v Bangoru bývalého dřevorubce Troye Jacksona. Nahradil tak kontroverzního válečného veterána Grahama Platnera, který na začátku července kampaň ukončil kvůli skandálům včetně obvinění ze znásilnění.

Bývalý předseda senátu státu Maine Jackson v sobotu získal nominaci Demokratické strany pro listopadové volby. Vítězství bylo podle New York Times drtivé, pro jeho jméno hlasovalo hned v prvním kole 566 delegátů.

Podle agentury Reuters tak Jacksona upřednostnili před protikandidátkou Saundrou Pelletierovou, generální ředitelkou biofarmaceutické společnosti. Ta získala pouhých pět hlasů.

Favorita voleb potopilo znásilnění. Demokraté hledají ostré soky, ale neprověřují

Platner z boje o senátní křeslo odstoupil 10. července poté, co se na veřejnost dostalo detailní svědectví o znásilnění. On sám tato obvinění popírá, přesto kampaň ukončil.

Jackson se ve volbách utká s republikánskou senátorkou Susan Collinsovou, která tento mandát zastává od roku 1997. Maine je považován za klíčový stát, který rozhodne o tom, zda si republikáni udrží kontrolu nad Senátem.

„Dnes obracíme list,“ řekl Jackson podle New York Times delegátům v Bangoru. „Dnes začínáme pracovat na tom, abychom v listopadu porazili Susan Collinsovou,“ prohlásil po svém zvolení.

Projev demokratického kandidáta před sobotním hlasováním odrážel širší snahu jeho strany spojovat republikány s otázkami životních nákladů. Agentura Reuters upozornila, že právě tato témata mohou výrazně ovlivnit výsledek voleb do Senátu.

Kdo vyhrál volby v roce 2020? Kandidát na šéfa tajných služeb USA se odpovědi vyhnul

„Pracující lidé jsou v této zemi drceni. Mezitím miliardáři a korporace, které manipulují s ekonomikou, stále bohatnou a Susan Collinsová dělala téměř 30 let všechno, co po ní chtěli,“ uvedl Jackson v projevu.

Bývalý dřevorubec vstoupil do politiky na konci 90. let organizováním protestů proti kanadským dělníkům, kteří překračovali hranici, aby pracovali za nižší mzdy než Američané. Na politické scéně státu Maine strávil čtvrt století a mezi lety 2018 až 2024 působil jako tamější předseda senátu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají

Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí (19. července 2026)

Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.

Demokraté mají nového kandidáta. Do senátního boje půjde bývalý dřevorubec

Demokraté v Maine zvolili Troye Jacksona jako náhradu za kontroverzního Grahama...

Dvoutýdenní boj o uvolněné místo kandidáta do amerického Senátu ve státě Maine je u konce. Demokraté v sobotu vybrali na narychlo svolaném sjezdu v Bangoru bývalého dřevorubce Troye Jacksona....

25. července 2026  21:17

Tříleté dítě vypadlo z okna ve čtvrtém patře, holčičku převážel vrtulník

ilustrační snímek

Neštěstí se v sobotu v podvečer stalo v havířovské části Šumbark. Z okna bytu ve čtvrtém patře panelového domu vypadla tříletá dívenka, zraněnou ji převážel záchranářský vrtulník. Ve městě jde o...

25. července 2026  21:14

Na Klatovsku hoří les v prudkém kopci. Zkrocený požár budou hasiči hlídat i v noci

ilustrační snímek

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči po 20. hodině uvedli, že mají požár pod kontrolou. Plochu téměř pěti hektarů dohašují hasiči za pomoci vrtulníku s...

25. července 2026  18:57,  aktualizováno  20:52

Neexistuje větší ani menší trauma. V Izraeli to platí dvojnásob, líčí psycholožka

Premium
Česko-izraelská psycholožka Linda Arbeli v Praze vítá páry z nejhůř zasažených...

Strach, pláč, zmar, houkající sirény, to je Izrael. Tamním lidem, kterým se 7. října 2023 rozpadl celý svět, patří unikátní projekt. Do Prahy přijíždějí páry z nejhůř zasažených osad, aby zde našly...

25. července 2026

Benzin se nebude z Ruska vyvážet až do konce roku, oznámil vicepremiér

Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)

Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Ruské úřady se musely k různým opatřením na podporu domácího trhu uchýlit poté, co...

25. července 2026  19:10

Hrotovice otevřely kulturní dům za 140 milionů. Přijet chce i Tublatanka

Venkovní úpravy a park u nového společenského domu vyšly na 31 milionů korun. V...

Osmnáct set obyvatel a stavba za sto čtyřicet milionů korun. Když se malé městečko pustí do projektu, o kterém si větší sousedé mohou nechat jen zdát, bývá to buď neuvážený hazard, nebo splněný sen....

25. července 2026  18:42

Jelen v Beskydech přeskakoval motorkáře. Střet nepřežili jezdec ani zvíře

ilustrační snímek

Jednasedmdesátiletý motorkář zemřel v sobotu po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice I/35 musela být po nehodě zhruba dvě hodiny částečně uzavřená a policisté odkláněli dopravu.

25. července 2026  18:11,  aktualizováno  18:33

Dojemný moment, líčil Malátný na Benátské po koncertě se synem zesnulého bubeníka

Michal Malátný ze skupiny Chinaski (24. července 2026)

Lídr skupiny Chinaski Michal Malátný zavzpomínal v rámci Benátské s Impulsem na zakládajícího člena Pavla Grohmana, který tragicky zahynul při dopravní nehodě. „Na koncertě s námi bubnoval jeho syn,...

25. července 2026  18:17

Kufr plný vzpomínek. Jeho majitel se tři roky skrýval, blízké mu vzala heydrichiáda

Úkryt Františka Hovory na statku rodiny Míčových v Bramborách.

Když v létě 1942 utíkal před gestapem, zanechal František Hovora na pardubickém nádraží kufr s fotografiemi, osobními věcmi a vzpomínkami na svůj dosavadní život. Sám se pak téměř tři roky skrýval v...

25. července 2026  17:51

Kriminalisté obvinili ženu z vraždy v Jablonci nad Nisou. Soud ji poslal do vazby

ilustrační snímek

Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili pětatřicetiletou ženu. Soudce Okresního soudu ženu v sobotu poslal do vazby, uvedla...

25. července 2026  17:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

„Miluju, jak Koller píše.“ Světový producent Lyon přiletěl na Benátskou vrtulníkem

Premium
David Koller a Steve Lyon (vlevo) přiletěli na Benátskou vrtulníkem. (24....

Spolupracoval s kapelami Depeche Mode nebo The Cure, nyní připravuje novou desku s Davidem Kollerem. A právě díky němu zažil britský producent Steve Lyon jeden z historicky nejefektivnějších...

25. července 2026  17:14

KOMENTÁŘ: Příběh dálnice D35 za stovky miliard otestuje kvalitu výběrových řízení

Komentář
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce....

Bude to jedna z největších dopravních zakázek v historii České republiky. Dostavba úseku strategicky velice důležité dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí se připravuje jako projekt...

25. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×