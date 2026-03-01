Při leteckém útoku byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád

  15:00aktualizováno  15:24
Při leteckém útoku na Írán byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Uvedla to DPA s odvoláním íránskou polooficiální agenturu ILNA. Ahmadínežád, který v minulosti mimo jiné popíral holokaust a předpovídal brzké zničení Izraele, byl prezidentem blízkovýchodní země v letech 2005 až 2013.
Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce (11. února 2011)

Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce (11. února 2011) | foto: AP

Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád.
Kofi Annan a Mahmúd Ahmadínežád, 11. dubna 2012
Summit o udržitelném rozvoji Rio+20, červen 2012 - iránský prezident Mahmúd
Nově zvolený íranský prezident Hasan Ruhání (vpravo) a jeho předchůdce Mahmúd...
Kdy přesně byl Ahmadínežád zabit, zatím není zřejmé. DPA napsala, že devětašedesátiletého politika zasáhl útok na východě Teheránu, kde byl ve svém domě i se svými osobními strážci.

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

ONLINE: Blízký východ sčítá oběti, rakety mířily i na Kypr. Trump hrozí odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda pokračuje v raketových úderech v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Také Írán nepřestává útočit na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dauhá,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

ONLINE: Blízký východ sčítá oběti, rakety mířily i na Kypr. Trump hrozí odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda pokračuje v raketových úderech v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Také Írán nepřestává útočit na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dauhá,...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  15:30

1. března 2026,  aktualizováno  15:24

Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku na Írán za cynickou vraždu porušující normy...

1. března 2026  12:11,  aktualizováno  15:23

Na resortu zahraničí jedná krizový štáb. Řeší repatriační lety z Blízkého východu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se slovenskou vládou kvůli pomoci slovenským občanům. Informoval v neděli v České televizi...

1. března 2026  15:20

Ministerstvo obrany nedoporučilo Řehkovi účast v Otázkách Václava Moravce

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka na...

Ministerstvo obrany řízené Jaromírem Zůnou (za SPD) nedoporučilo náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi účast v nedělním diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Důvodem měla...

1. března 2026  14:45

Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety...

Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle...

1. března 2026  14:27

Pahlaví pochválil Trumpa za údery na Írán, nabídl plán pro novou reformu Íránu

Demonstrant drží fotografii Rezy Pahlaviho během shromažďují na podporu...

Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a jedna z hlavních postav íránské exilové opozice, ocenil vojenskou operaci vedenou USA a Izraelem proti Íránu. Pahlaví vyjádřil hlubokou vděčnost...

1. března 2026  14:26

Příliš i na Kolumbii. Guerilly rozpoutaly dronovou válku, inspirovaly se na Ukrajině

Následky dronového útoku frakce rozpuštěných Revolučních ozbrojených sil...

Kolumbijské bezpečnostní síly se potýkají s drony, které si pořizují partyzánské a drogové skupiny. Inspirací jim je Ukrajina. Kolumbie proti nim prozatím nemá účinnou obranu, snaží se o vytvoření...

1. března 2026  14:20

RECENZE: Ranní rum, černé herny, placené společnice. Uranové legendy vzpomínají

Z filmu Uranové legendy

Pozor, tohle není Jáchymov, kde posílali do dolů politické vězně, nýbrž místo, kam se hrnuli dobrovolníci. Kvůli penězům. Dokumentární novinka kin Uranové legendy mísí fakta, vzpomínky i historky...

1. března 2026

Chameneí šel do pekel. Íránci slaví i pláčou v ulicích, nejde signál ani internet

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a...

Moderátor íránské státní televize se neubránil slzám, když četl zprávu o smrti ajatolláha Alího Chameneího. Také někteří Íránci napsali na sociálních sítích, že truchlí nad jeho skonem. Ale podle...

1. března 2026  13:41

Na Blízkém východě je na pět tisíc Čechů, Macinka řeší pomoc spolu se Slováky

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) na České televizi řekl, že resort eviduje velké množství českých občanů, kteří se hlásí do systému DROZD. „Nejvíce...

1. března 2026  12:17,  aktualizováno  13:40

Údery na Írán potrvají pár dní, míní expert. Macinka vidí tři scénáře vývoje

Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu...

Americké a izraelské údery na Írán by měly trvat nejvýše několik dnů, předpokládá Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Nepředpokládá, že by se vojenský konflikt započatý v sobotu měl protáhnout na...

1. března 2026  13:24,  aktualizováno  13:38

