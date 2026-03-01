Při leteckém útoku byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád

Kdy přesně byl Ahmadínežád zabit, zatím není zřejmé. DPA napsala, že devětašedesátiletého politika zasáhl útok na východě Teheránu, kde byl ve svém domě i se svými osobními strážci.
Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu
Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...
Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média
Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...
Při leteckém útoku na Írán byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Uvedla to DPA s odvoláním íránskou polooficiální agenturu ILNA. Ahmadínežád, který v minulosti mimo jiné popíral...
Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína
Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku na Írán za cynickou vraždu porušující normy...
Na resortu zahraničí jedná krizový štáb. Řeší repatriační lety z Blízkého východu
Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se slovenskou vládou kvůli pomoci slovenským občanům. Informoval v neděli v České televizi...
Ministerstvo obrany nedoporučilo Řehkovi účast v Otázkách Václava Moravce
Ministerstvo obrany řízené Jaromírem Zůnou (za SPD) nedoporučilo náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi účast v nedělním diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Důvodem měla...
Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu
Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle...
Pahlaví pochválil Trumpa za údery na Írán, nabídl plán pro novou reformu Íránu
Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a jedna z hlavních postav íránské exilové opozice, ocenil vojenskou operaci vedenou USA a Izraelem proti Íránu. Pahlaví vyjádřil hlubokou vděčnost...
Chameneí šel do pekel. Íránci slaví i pláčou v ulicích, nejde signál ani internet
Moderátor íránské státní televize se neubránil slzám, když četl zprávu o smrti ajatolláha Alího Chameneího. Také někteří Íránci napsali na sociálních sítích, že truchlí nad jeho skonem. Ale podle...
Na Blízkém východě je na pět tisíc Čechů, Macinka řeší pomoc spolu se Slováky
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) na České televizi řekl, že resort eviduje velké množství českých občanů, kteří se hlásí do systému DROZD. „Nejvíce...
Údery na Írán potrvají pár dní, míní expert. Macinka vidí tři scénáře vývoje
Americké a izraelské údery na Írán by měly trvat nejvýše několik dnů, předpokládá Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Nepředpokládá, že by se vojenský konflikt započatý v sobotu měl protáhnout na...