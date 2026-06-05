„Vaše, a tedy i naše hranice jsou jasně určené díky mírovým jednáním v Trianonu po první světové válce a znovu potvrzené po druhé světové válce, kde Maďarsko mimochodem stálo na straně poražených,“ uvedl šéf slovenské diplomacie.
Podotkl, že pokud mají mezi Slovenskem a Maďarskem zůstat přátelské a konstruktivní vztahy, musí to být bez ideologie, která prosazuje připojení části území jiného státu, a bez zpochybňování historie.
Na základě trianonské smlouvy podepsané 4. června 1920 Maďarsko přišlo o velkou část svého území, která byla jeho součástí před první světovou válkou. Část společnosti ji do dneška vnímá jako pohromu. V sousedních zemích po uzavření smlouvy zůstaly maďarské menšiny.
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Magyar ve čtvrtek uvedl, že jsou potřebné dobré vztahy se sousedními zeměmi, což v posledních letech vždy neplatilo, a dialog s nejdůležitějšími spojenci, tedy Visegrádskou skupinou, byl přerušený. Součástí tohoto regionálního uskupení je kromě Maďarska Slovensko, Česko a Polsko.
Podle agentury MTI Magyar také v narážce na Slovensko řekl, že se Maďarsko musí postavit za „spoluobčany, jejichž majetek je stále zabavován na základě Benešových dekretů“.
Trianonská smlouva
Smlouva závazným způsobem v roce 1920 potvrdila rozpad Rakouska-Uherska a vznik nástupnických států včetně Československa a Maďarska.
Maďarsko coby poražený stát po první světové válce přišlo podpisem smlouvy o dvě třetiny území. Více než tři miliony Maďarů se ocitly za hranicemi země.
Tuto skutečnost kritizují maďarští představitelé a slovenský prezident Peter Pellegrini se minulý měsíc vyslovil pro nalezení řešení, které bude bránit dalším konfiskacím na základě dekretů, které z londýnského exilu za druhé světové války i po návratu do vlasti vydával tehdejší československý prezident Edvard Beneš. Mimo jiné se týkaly majetkových záležitostí zejména Němců a Maďarů na československém území.
Maďarsko kritizuje také loňskou novelu slovenského trestního zákoníku, na jejímž základě hrozí lidem zpochybňujícím Benešovy dekrety půlroční vězení. Portál Napunk, který je projektem Denníku N pro Maďary na Slovensku, ve čtvrtek napsal, že slovenská policie poprvé zahájila trestní stíhání za zpochybňování dekretů, zatím ale nikoho neobvinila.
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Případ souvisí s incidentem na lednovém protestu v Bratislavě proti kolektivní vině a novele trestního zákoníku, kde organizátoři rozdávali reflexní vesty s nápisem „Zpochybňuji Benešovy dekrety“ v maďarštině a ve slovenštině.
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4. června 2020