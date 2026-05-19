Maďarský premiér Magyar navštívil Polsko. Uvedl, že chce posílit spolupráci ve V4

Autor: ,
  18:48
Nový maďarský premiér Péter Magyar v úterý v Polsku při své první zahraniční návštěvě zdůraznil, že se bude snažit o posílení spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. Dvoudenní cestu zahájil návštěvou Krakova, ve středu se setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem a přijme ho prezident Karol Nawrocki.
Maďarský premiér Peter Magyar se svými příznivci během jeho návštěvy v polském Krakově. (19. května 2026) | foto: ČTK

Maďarský premiér Peter Magyar na cestě z Krakova do Varšavy. (19. května 2026)
„Jsem rád, že vztahy mezi Maďarskem a Polskem se vrátí na úroveň, jakou si zaslouží,“ řekl nový maďarský premiér. „Chceme s Polskem začít spolupracovat v konkrétních oblastech a výrazně posílit spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky,“ dodal.

Podle agentury MTI měla návštěva Polska zejména seznamovací charakter. Jejím cílem je ale i vytvořit základy pro spolupráci mezi oběma zeměmi v zemědělství, rozvoji infrastruktury a kultuře.

Jde o Magyarovu první zahraniční cestu od nástupu do funkce 9. května. V dubnových parlamentních volbách jeho středopravicová strana Tisza porazila dlouholetého národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána.

„Přilétáme do krásného města Krakova komerčním letem přes Vídeň, odkud dnes večer pokračujeme vlakem do Varšavy,“ napsal v úterý Magyar v příspěvku na síti X.

S Magyarem do Polska přijela ministryně zahraničí Anita Orbánová, ministr ekonomických věcí a ekonomického rozvoje István Kapitány, ministr dopravy Dávid Vitézy a ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi.

Magyarova dvoudenní návštěva Polska, které je dlouholetým spojencem Maďarska, je podle polské tiskové agentury PAP symbolickým gestem, které podtrhuje nejen spřízněnost obou států, ale také ukazuje novou politickou cestu Maďarska, která by jej mohla obrátit zpět k demokratickému a evropskému směru.

V Krakově by se Magyar měl setkat s arcibiskupem Grzegorzem Ryśem a navštívit katedrálu na krakovském hradě Wawel. Maďarská delegace plánuje uctít památku někdejšího papeže Jana Pavla II. nebo krále Štěpána Báthoryho.

Ve Varšavě se Magyar ve středu sejde se svým polským protějškem Tuskem a s prezidentem Nawrockým. V plánu má také návštěvu Gdaňska, kde bude hovořit s bývalým polským prezidentem Lechem Walesou a zavítá mimo jiné do Evropského centra Solidarity.

Magyar v dubnových parlamentních volbách porazil Orbána, který byl u moci 16 let, zatímco Tusk po parlamentních volbách v říjnu 2023 získal spolu se spojenci většinu v parlamentu a ukončil osmiletou vládu národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).

Stejně jako Tusk také Magyar se snaží rychle přistoupit k obnově demokratických institucí, které byly během předchozí autokratické vlády oslabeny, včetně soudnictví a veřejnoprávních médií, a zároveň usiluje o potrestání úředníků obviněných ze zneužití moci.

„Magyar v jistém smyslu kráčí stejnou cestou jako Tusk, aby se vymanil z neliberálního populismu a obnovil důvěru ze strany Bruselu“, řekl podle agentury AFP analytik Piotr Buras, šéf varšavské kanceláře Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR).

