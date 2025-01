Ukrajinci poprvé zasáhli námořním dronem cíl ve vzduchu. Zničili vrtulník

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dne 31. prosince vojáci speciální jednotky vojenské rozvědky Ukrajiny Skupiny 13 zasáhli vzdušný cíl pomocí námořního úderného dronu Magura V5 vybaveného raketovými zbraněmi,“ napsala HUR k videu sestřelení ruského vrtulníku.

To doprovází vánoční píseň Carol of the Bells známá z filmu Sám doma. Předlohou koledy je ukrajinská skladba Ščedryk skladatele Mykoly Dmytrovyče Leontovyče, která vznikla v rámci ukrajinského boje za nezávislost.

Na záběrech je vidět zásah ruského vrtulníku Mi-8. Podle rozvědky k bitvě došlo u mysu Tarchankut na západním pobřeží Krymu. Ukrajinci využili rakety R-73 SeeDragon.

HUR dodává, že palbou poškodili další nepřátelský vrtulník. Tomu se však podařilo dostat zpět na základnu.

Ukrajinská rozvědka též zveřejnila rádiový odposlech zasaženého vrtulníku. „Ozvala se rána. Zasáhli mě. Přišlo to z vody. Potom došlo k dalšímu záblesku. Neviděl jsem, kam to šlo, ale ten první mě zasáhl přímo a vybuchl někde poblíž. Cítil jsem to ve vrtulníku, některé systémy selhaly,“ popsal pilot událost.

Ukrajinci představili námořní drony Magura V5 loni v červenci na zbrojním veletrhu v Istanbulu. Na délku má dron 5,5 metru, maximální dojezd je 833 kilometrů a dokáže uvézt až 320 kilogramů nákladu. Maximální rychlost je 78 kilometrů v hodině, náklady na jeden kus se pohybují kolem čtvrt milionu dolarů.