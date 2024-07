Záhadně zemřel ruský generál. Měl vypovídat v korupční kauze ministerstva obrany

V květnu by volby opět drtivě vyhrálo ANO. Do Sněmovny by prošla i TOP 09

Do Sněmovny by se v květnu podle Medianu dostalo šest stran. Vyhrálo by ANO s 33 procenty, ODS by měla 14,5 procenta a Piráti 10 %. Uspěly by také strany STAN, SPD a TOP 09.