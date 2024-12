Mangione vraždil zbraní duchů. V USA si ji může sestavit každý, dítě i trestanec

Tři měsíce bez zakázek. Pomalá likvidace drážďanského mostu ochromila dopravu

Po třech měsících od pádu jednoho z polí drážďanského mostu Carolabrücke do Labe je teprve teď jasné, že most bude muset jít k zemi, tedy do koryta Labe, celý. Diskuse o zachování nebo bourání...