Kameny místo písku. V Tunisku mizí pláže, na pobřeží žije až moc lidí

Za pobřežní erozí stojí nejen klimatické změny, ale také lidská činnost, která tento environmentální jev výrazně zhoršuje. Pláže totiž disponují nadměrnou zástavbou, ničí se přírodní obranné prvky jako jsou duny a rovněž jsou vybudovávány přehrady, které písek kulmují a brání mu v přirozeném odtoku do moře.

Všechny tyto aspekty tak negativně přispívají k tomu, že z pláží mizí písek a nahrazují ho kameny. To výrazně komplikuje život především rybářům, kterým skály poškozují lodě a trhají sítě. Změny pociťují zejména na tuniském pobřeží Ghannouch, kde žije přibližně 600 obyvatel. „Jednoho středečního rána pobřeží zelo prázdnotou a nebyl viděn ani jeden prut či rybářská loď,“ píše agentura Reuters.

„Písku na pláži výrazně ubylo a místo toho se objevují stále nové kameny,“ stěžuje si jeden z místních rybářů Mohamed Ali a dodává, že je pro něj nyní mnohem obtížnější jezdit na moře a lovit ryby, jelikož jeho loď byla už několikrát poškozena.

To je pro otce čtyř dětí znatelný problém, jelikož si rybolovem vydělává asi 300 dolarů měsíčně. Kvůli erozi pobřeží se ovšem jeho vyjížďky na moře omezily a tím se o dvacet procent snížil i jeho příjem. Ali ovšem není jediný, který důsledky environmentální krize na vlastní kůži pociťuje.

Vedoucí rybářské sdružení Sassi Alaya uvedl, že to zaznamenala polovina místních rybářů a přibližně osmdesát procent podniků včetně restaurací a kaváren na plážích, a to především kvůli zvyšující se hladině moře. Poškozené podniky a mizející písečné pláže mají navíc nepříznivý vliv i na cestovní ruch, který v posledním desetiletí utržil velký pokles.

Devětatřicetiletý rybář Mohamed Ali kontroluje svou loď v Ghannounchu v Gabesu na jihu Tuniska. (1. února 2022)

Klimatická změna

Pobřežní erozí trpí téměř celý region Maghreb, známý také jako Severozápadní Afrika, který tvoří Maroko, Tunisko, Alžírsko a Libye. Ze všech zmíněných zemí má nejvyšší erozi zejména Tunisko, a to v průměru o téměř 70 cm ročně, uvádí studie Světové banky.

Kromě toho Tunisko sužuje také klimatická změna, a to především v prudkém nárůstu teplot, zhoršujícího se sucha a nedostatku srážek. Tyto aspekty tak poškozují nejen krajinu, ale ovlivňují i zemědělství (ničení orné půdy) i již zmíněný cestovní ruch.

Výzkumníci z Národního institutu mořských věd a technologie (INSTM) uvedli, že vláda na narůstající obavy z nedostatku vody zareagovala, a to výstavbou dalších přehrad. To ovšem mělo dopad na zhoršení pobřežní eroze, jelikož přehrady zastavily přesun písku z vnitrozemí do moře. „Lidé a budovy se stále více stěsnávají a nahrazují tak přirozenou ochranu proti erozi jako je písek, duny či mokřady,“ říkají výzkumníci. Na pobřeží žije nejméně 85 % z více než dvanácti milionů Tunisanů.

Pohled na most přes přehradu Sidi El Barrak s vyčerpanou hladinou vody. Přehrada leží v Nafze, západně od hlavního města Tunisu. ( 7. ledna 2023)

Socioekonomický problém

Téměř polovina z 670 kilometrů pláží v Tunisku byla akutně poškozena v důsledku pobřežní eroze v roce 2020. Podle statistik je tak úpadek očividný. Tuniský státní úřad totiž uvedl, že se počet erodovaných pláží od roku 1995 více než ztrojnásobil. Eroze představuje ovšem i socioekonomický problém, protože „odhadované roční náklady na erozi pobřeží v přepočtu na škody na pevnině a budovách v blízkosti pobřeží dosahují výše ekvivalentu 2,8 HDP Tuniska,“ uvádí Světová banka.

Skály tak nyní obklopují asi 18 kilometrů pobřeží ostrova Džerba, což ničí živobytí stovek lidí. Rybář Al-Akhdar Ahmed uvedl, že jeho příjem z rybolovu za posledních deset let klesl na polovinu, a to na 250 dolarů měsíčně.

Podle výzkumníků je jedním z řešení, aby se pláže „zahojily“ samy. Dojít k tomu může prostřednictvím budování hrází, dunových plotů a vlnolamů s využitím přírodních materiálů. Jedině tak můžeme dosáhnout lepších podmínek na plážích a dlouhodobě je zlepšit.