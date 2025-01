Útočník z Magdeburku hrozil terorem už dříve. Úřady o něm měly sto záznamů

Saúdský Arab Tálib Abdalmuhsin loni v prosinci najel autem na trhy, zabil šest lidí a téměř tři stovky zranil.

Šestnáctistránkový dokument, který magazín Der Spiegel označil za výbušný, vypracovali němečtí kriminalisté pro poslance, kteří zasedají ve výboru pro vnitřní záležitosti a budou se znovu zabývat tragédií na vánočních trzích v Magdeburku. Jednou z otázek přitom je, zda bylo možné útoku z 20. prosince zabránit.

Abdalmuhsin přijel do Německa ze Saúdské Arábie v roce 2006. Podle důvěrného dokumentu se do křížku s policií dostal poprvé v roce 2013. Tehdy ve sporu s lékařskou komorou kvůli nepřipuštění k odborné zkoušce hrozil, že spáchá teroristický útok podobný tomu na maraton v Bostonu z téhož roku. Dostal za to u soudu pokutu 900 eur (nyní 22 700 Kč).

V dokumentu následuje výčet 105 řízení, které nějakým způsobem s 50letým mužem souvisí. Jde přitom o případy z šesti německých spolkových zemí. Kromě Saska-Anhaltska, kde nakonec zaútočil, také z Bavorska, Hamburku, Berlína, Meklenburska-Předního Pomořanska a Severního Porýní-Vestfálska.

Abdalmuhsinovo jméno se ale objevilo i v dokumentech řady spolkových úřadů včetně Spolkového kriminálního úřadu, Spolkové zpravodajské služby (BND), Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) či dokonce úřadu německého kancléře. Upozornění na možné spáchání trestných činů navíc německé úřady dostaly také od Británie, Kuvajtu a Saúdské Arábie.

Vyhrožování soudům

V letech před loňským útokem policie zahájila vyšetřování Abdalmuhsinova chování ve 14 případech, většinu z nich zastavila. Sám muž podal řadu trestních oznámení. Často lidem kolem sebe vyhrožoval, a to včetně soudců či vlastních obhájců. Odsouzen byl dvakrát, naposledy den před útokem na vánoční trhy v Magdeburku. Soud v Berlíně mu v nepřítomnosti uložil pokutu 600 eur (15 000 Kč) za zneužití tísňového volání.

Po útoku na vánoční trhy v Magdeburku byl Absalmuhsin zadržen a nyní je ve vazbě. Přesný motiv jeho činu je zatím nejasný. Podle státního zastupitelství bude součástí vyšetřování činu zpracování posudku o psychickém stavu útočníka, který sám působil jako psychiatr a psychoterapeut. Předmětem vyšetřování jsou také bezpečnostní opatření na magdeburských trzích.

V Magdeburku se ve čtvrtek uskuteční pietní akce k uctění obětí útoku, které se zúčastní i prezident Frank-Walter Steinmeier. Sasko-anhaltskou metropoli navštíví téměř měsíc po tragédii na vánočních trzích, ale také v den 80. výročí spojeneckého náletu na město z druhé světové války, který proměnil centru Magdeburku v ruiny. Zahynulo tehdy 5000 až 6000 lidí.