Německá policie zadržela mladíka, který podle ní plánoval útok v Magdeburku

Podrobnosti o totožnosti 21letého muže, který je v zajišťovací vazbě, policie nesdělila. Cílem jeho zadržení bylo podle mluvčí ministerstva zabránit možnému útoku na větší množství lidí.
Jak konkrétní plány mladík měl, není bezprostředně jasné.
Sasko-anhaltské ministerstvo vnitra uvedlo, že policie mladíka zadržela už v pátek. Nyní se připravuje jeho deportace ze země. Jaké občanství muž má, úřady nezveřejnily.
Loni 20. prosince na vánoční trhy v Magdeburku úmyslně vjel nyní 51letý saúdskoarabský lékař. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Dalších více než 300 lidí zranil.
Soudní proces s ním začal za velké mediální pozornosti 10. listopadu. Podle generální prokuratury byla motivem činu frustrace ze styku s německými úřady.