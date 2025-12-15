Německá policie zadržela mladíka, který podle ní plánoval útok v Magdeburku

Autor: ,
  21:52
Německá policie zadržela 21letého muže, který podle ní plánoval útok v Magdeburku na východě země. Jeho motiv mohl být islamistický, uvedla mluvčí ministerstva vnitra spolkové země Sasko-Anhaltsko, jejíž je Magdeburk metropolí. V sobotu uplyne rok od útoku na vánoční trhy v Magdeburku, při kterém zahynulo šest lidí a tři stovky utrpěly zranění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií

Podrobnosti o totožnosti 21letého muže, který je v zajišťovací vazbě, policie nesdělila. Cílem jeho zadržení bylo podle mluvčí ministerstva zabránit možnému útoku na větší množství lidí.

Jak konkrétní plány mladík měl, není bezprostředně jasné.

Nervozita, všude zábrany. V Magdeburku rok po útoku otevřeli vánoční trhy

Sasko-anhaltské ministerstvo vnitra uvedlo, že policie mladíka zadržela už v pátek. Nyní se připravuje jeho deportace ze země. Jaké občanství muž má, úřady nezveřejnily.

Loni 20. prosince na vánoční trhy v Magdeburku úmyslně vjel nyní 51letý saúdskoarabský lékař. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Dalších více než 300 lidí zranil.

Promiňte, píše obětem útoku v Madgeburku saúdský lékař z vězení. Rozčílil je

Soudní proces s ním začal za velké mediální pozornosti 10. listopadu. Podle generální prokuratury byla motivem činu frustrace ze styku s německými úřady.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Ukrajina se má vzdát Donbasu. Dohoda o konci války nikdy nebyla blíž, řekl Trump

Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří...

Berlínská jednání s americkou delegací o ukončení války na Ukrajině nebyla lehká, ale byla velmi produktivní, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Ukrajina bude dál...

15. prosince 2025  16:26,  aktualizováno  22:18

Německá policie zadržela mladíka, který podle ní plánoval útok v Magdeburku

Němečtí policisté zasahující u školy v Hamburku, kde se podle zpráv ve třídě...

Německá policie zadržela 21letého muže, který podle ní plánoval útok v Magdeburku na východě země. Jeho motiv mohl být islamistický, uvedla mluvčí ministerstva vnitra spolkové země Sasko-Anhaltsko,...

15. prosince 2025  21:52

Musk pokořil další rekord. Jeho majetek má hodnotu 600 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu korun). V pondělí o tom informoval časopis Forbes. Musk je mimo...

15. prosince 2025  21:18

Záruky pro Ukrajinu: armáda s 800 tisíci muži, vstup do EU i pomoc s obnovou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký zmocněnec Steve Witkoff a...

Spojené státy a evropské země hodlají Ukrajině poskytnout robustní bezpečnostní záruky a další podporu pro hospodářskou obnovu země. Ve společném prohlášení to uvedli premiéři a prezidenti deseti...

15. prosince 2025  20:01,  aktualizováno  21:02

Rusové za rok dobyli necelé procento ukrajinského území. A ztráty jsou obrovské

Ruští vojáci obsluhují samohybnou houfnici 2S19 Msta před palbou na ukrajinské...

Navzdory jednání o návrhu možné mírové dohody Rusko opakovaně pohrozilo, že svých válečných cílů na Ukrajině dosáhne stůj co stůj. Mírovou cestou, nebo vojenskou silou. Podle analýzy estonské...

15. prosince 2025

Nová EET bude v roce 2027. Okamžitě chce Babišova vláda snížit ceny elektřiny

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu novou ministryni...

Po prvním jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů uvedl premiér a předseda ANO Andrej Babiš členy nové vlády na jejich ministerstva. Jako první šéfku státní kasy Alenu Schillerovou. „Končí umělé...

15. prosince 2025,  aktualizováno  20:53

Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let

Josef Kubíček

Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.

15. prosince 2025  20:35

Česko v Bruselu zastoupí slovenský ministr. Pavel vysvětlil, proč nechce Turka

Petr Macinka (Motoristé) převzal od Petra Hladíka (vpravo) i ministerstvo...

Na úterní Radě ministrů životního prostředí bude Česko zastupovat místopředseda slovenské vlády a ministr životního prostředí Tomáš Taraba, oznámil nový prozatímní šéf resortu životního prostředí...

15. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  20:25

Policie zasahovala v bytě u agresivního muže. Pak chtěl skočit z balkonu

Muž měl v Děčíně ohrožovat svou rodinu sečnou zbraní

Policie v Děčíně v neděli večer dostala oznámení o agresivním a silně podnapilém muži, který měl v bytě ohrožovat svou rodinu a údajně disponovat sečnou zbraní. Muž na přítomnost hlídek reagoval...

15. prosince 2025  20:14

OBRAZEM: Z Hradu autobusem či visící aktivisté, to byl první den Babišovy vlády

Společná fotografie nově jmenované vlády a prezidenta Petra Pavla. (15....

Jmenování ministrů, přejezd autobusem na Úřad vlády a uvedení do funkcí. Tak vypadal první den nového kabinetu premiéra Andreje Babiše. Kromě ceremoniálu na Hradě má vláda za sebou také první...

15. prosince 2025  19:15

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

15. prosince 2025  6:54,  aktualizováno  19:07

Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce

Premium
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Pro obyvatele dvoutisícových Halenkovic na Zlínsku to je šílená zpráva: dvanáctiletého školáka Marka, který byl čtyři dny nezvěstný, podle policie unesl a držel v chatě jeden z místních. Policie...

15. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.