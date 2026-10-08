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Maduro a jeho manželka budou v USA čelit nové obžalobě za mučení Američanů

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  6:12
Příznivci zajatého venezuelského vůdce Nicoláse Madura mu v ulicích Caracasu...

Příznivci zajatého venezuelského vůdce Nicoláse Madura mu v ulicích Caracasu vyjadřují podporu. (5. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)
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Sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová budou ve Spojených státech čelit novému obvinění. Uvádějí to dnes stanice CNN a agentura Reuters s odkazem na nejmenované zdroje.

Dvojice, kterou v lednu unesly z Caracasu americké speciální síly a od té doby se nachází ve vězení v USA, se podle připravovaného obvinění dopustila mučení amerických občanů. V současnosti Maduro a Floresová čelí obžalobě z podílu na pašování drog do Spojených států.

Podle stanice CNN se nové obvinění bude týkat amerických občanů zadržených v uplynulých letech ve Venezuele. Podle americké diplomacie Madurova autoritářská vláda nechala zadržet několik Američanů, aby je použila pro diplomatický tlak na Washington. Takové tvrzení Caracas odmítal. Například v roce 2023 Venezuela propustila deset Američanů, když současně Spojené státy pustily na svobodu podnikatele Alexe Saaba, který byl Madurovým blízkým spojencem.

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Maduro s manželkou obžalobu vznesenou americkými úřady odmítají. Maduro prostřednictvím svých právníků poukázal mimo jiné na to, že má jako hlava státu imunitu. Dodal také, že je nevinný. Spojené státy však Madura za venezuelského prezidenta v minulosti neuznaly.

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