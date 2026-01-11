Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku. Jsme bojovníci, sdělil

„Jsme v pořádku. Jsme bojovníci,“ prohlásil 65letý Maduro z brooklynské věznice podle svého syna ve videu, které v sobotu zveřejnila venezuelská vládnoucí strana PSUV.
Od amerického vojenského zásahu 3. ledna se každý den konají demonstrace na podporu svrženého socialistického vůdce. V ulicích Caracasu se v sobotu objevila asi tisícovka lidí s transparenty s nápisy jako „Chceme jejich návrat“ a provolávajícími
„Nebudeme odpočívat ani minutu“
„Maduro a Cilia jsou naše rodina!“. Účast však byla nižší, protože k davům nepromluvila žádná osobnost z PSUV. Možná to bylo také kvůli únavě z těchto každodenních shromáždění, podotkla agentura.
„Nebudeme odpočívat ani minutu, dokud nezískáme prezidenta (Madura). Zachráníme ho, to je jasné,“ řekla podle veřejnoprávní televize prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová.
|
O ropě ve Venezuele rozhodneme my, dostali jsme 30 milionů barelů, řekl Trump
Rodriguezová se funkce ujala dva dny po Madurově únosu a vede jednání s Washingtonem. Její vláda se rozhodla zahájit „průzkumný proces“ s cílem obnovit diplomatické vztahy se Spojenými státy, které byly přerušeny v roce 2019.
Právě americký diplomatický tým v pátek dorazil do Venezuely, aby zvážil postupné obnovení činnosti amerického velvyslanectví v Caracasu.
Nestabilní bezpečnostní situace
USA v sobotu vyzvalo všechny své občany, aby do této jihoamerické země necestovali, a ty, kteří tam jsou, aby ji okamžitě opustili. Důvodem je podle amerického ministerstva zahraničí nestabilní bezpečnostní situace, jako například přítomnost ozbrojených milic známých jako colectivos vystupujících proti Američanům nebo podporovatelům USA.
Venezuela v sobotu, třetí den po sobě, propustila další politické vězně, což americký prezident Donald Trump označil za „velmi důležité a inteligentní gesto“.
|
Muž s kyjem. Trumpovy sny o ropě maří brutální dvojka Madurova režimu
Podle účtu Unidad Venezuela jich dosud bylo 22 včetně čtyř Španělů. Nevládní organizace odhadují, že celkový počet uvězněných se pohybuje mezi 800 až 1200.
Americké speciální síly Delta Force se v sobotu 3. ledna v noci venezuelského času zmocnily Madurových a převezly je do Spojených států. Při zásahu zahynulo nejméně 100 lidí včetně kubánských vojáků. Dlouholetý prezident byl dva dny poté obviněn mimo jiné z drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA. Další slyšení se bude konat 17. března.
|
5. ledna 2026