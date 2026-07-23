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Ohnivé peklo poblíž Madridu. Ničivý požár vyhnal z domovů tisíce lidí

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  22:27
Vrtulník nabírá vodu z řeky Alberche k hašení lesního požáru ve španělské obci...

Vrtulník nabírá vodu z řeky Alberche k hašení lesního požáru ve španělské obci Navaluenga v provincii Ávila. (23. července 2026) | foto: Reuters

Vrtulník nabírá vodu z řeky Alberche k hašení lesního požáru ve španělské obci...
Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvaly ve čtvrtek úřady...
Plameny v Guadalajaře dosud sežehly přes 320 kilometrů čtverečních.
Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvaly ve čtvrtek úřady...
12 fotografií
Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvaly ve čtvrtek úřady k okamžité evakuaci všech 3500 obyvatel obce ležící zhruba 60 kilometrů západně od hlavního města Madridu. Informovala o tom agentura AFP.

Záchranáři na síti X vyzvali obyvatele obce Aldea del Fresno, aby se evakuovali do sousední obce Villamanta. Do akce bylo nasazeno 18 hasičských jednotek, na pomoc byly povolány také speciální španělské pohotovostní jednotky (UME).

Vrtulník nabírá vodu z řeky Alberche k hašení lesního požáru ve španělské obci Navaluenga v provincii Ávila. (23. července 2026)
Vrtulník nabírá vodu z řeky Alberche k hašení lesního požáru ve španělské obci Navaluenga v provincii Ávila. (23. července 2026)
Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvaly ve čtvrtek úřady k okamžité evakuaci všech 3500 obyvatel obce ležící zhruba 60 kilometrů západně od hlavního města Madridu. (23. července 2026)
Plameny v Guadalajaře dosud sežehly přes 320 kilometrů čtverečních.
12 fotografií

Samotná Aldea del Fresno se nachází v těsné blízkosti dalších obcí, které úřady nařídily evakuovat již v noci na čtvrtek. Díky zlepšení situace se však jejich obyvatelé mohli v průběhu dne z velké části vrátit zpět do svých domovů.

Požár v provincii Guadalajara

Ničivý oheň nadále zuří také v provincii Guadalajara severně od metropole. Podle vyjádření úřadů jde co do rozsahu o druhý největší požár v historii země.

Plameny v Guadalajaře dosud sežehly přes 320 kilometrů čtverečních. Větší požár byl zaznamenán pouze v loňském roce, kdy na severozápadě země lehlo popelem přibližně 370 kilometrů čtverečních.

Plameny v Guadalajaře dosud sežehly přes 320 kilometrů čtverečních.

Španělský premiér Pedro Sánchez zpustošenou oblast navštívil a vyzval k uzavření úmluvy mezi politickými stranami v boji proti změně klimatu. „Rok co rok jasně vidíme, jak změna klimatu zabíjí a ničí bohatství v našich komunitách,“ řekl podle AP Sánchez v obci Tamajón. „Tohle není o politice. Je to věda, je to o faktech,“ zdůraznil premiér.

Teploty přesahují 40 stupňů

Španělsko se v posledních letech potýká se stále delšími a častějšími vlnami veder, během nichž teploty pravidelně výrazně přesahují 40 stupňů Celsia. Tyto podmínky vytvářejí ideální prostředí pro vznik ničivých požárů. Letos zemi postihlo už 22 velkých lesních požárů, jak uvedla agentura AP.

Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvaly ve čtvrtek úřady k okamžité evakuaci všech 3500 obyvatel obce ležící zhruba 60 kilometrů západně od hlavního města Madridu.

Situaci v zemi poznamenala na začátku měsíce také tragédie v provincii Almería na jihu Španělska. Tamní požár se zapsal do historie jako jeden z nejtragičtějších v novodobých dějinách země, zemřelo při něm 13 lidí, včetně cizinců. Oheň tehdy zničil zhruba 70 kilometrů čtverečních porostu.

Úřady zatím nehlásí žádná vážná zranění ani úmrtí osob.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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