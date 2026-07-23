Ohnivé peklo poblíž Madridu. Ničivý požár vyhnal z domovů tisíce lidí

Záchranáři na síti X vyzvali obyvatele obce Aldea del Fresno, aby se evakuovali do sousední obce Villamanta. Do akce bylo nasazeno 18 hasičských jednotek, na pomoc byly povolány také speciální španělské pohotovostní jednotky (UME).
Samotná Aldea del Fresno se nachází v těsné blízkosti dalších obcí, které úřady nařídily evakuovat již v noci na čtvrtek. Díky zlepšení situace se však jejich obyvatelé mohli v průběhu dne z velké části vrátit zpět do svých domovů.
Požár v provincii Guadalajara
Ničivý oheň nadále zuří také v provincii Guadalajara severně od metropole. Podle vyjádření úřadů jde co do rozsahu o druhý největší požár v historii země.
Plameny v Guadalajaře dosud sežehly přes 320 kilometrů čtverečních. Větší požár byl zaznamenán pouze v loňském roce, kdy na severozápadě země lehlo popelem přibližně 370 kilometrů čtverečních.
Španělský premiér Pedro Sánchez zpustošenou oblast navštívil a vyzval k uzavření úmluvy mezi politickými stranami v boji proti změně klimatu. „Rok co rok jasně vidíme, jak změna klimatu zabíjí a ničí bohatství v našich komunitách,“ řekl podle AP Sánchez v obci Tamajón. „Tohle není o politice. Je to věda, je to o faktech,“ zdůraznil premiér.
Teploty přesahují 40 stupňů
Španělsko se v posledních letech potýká se stále delšími a častějšími vlnami veder, během nichž teploty pravidelně výrazně přesahují 40 stupňů Celsia. Tyto podmínky vytvářejí ideální prostředí pro vznik ničivých požárů. Letos zemi postihlo už 22 velkých lesních požárů, jak uvedla agentura AP.
Situaci v zemi poznamenala na začátku měsíce také tragédie v provincii Almería na jihu Španělska. Tamní požár se zapsal do historie jako jeden z nejtragičtějších v novodobých dějinách země, zemřelo při něm 13 lidí, včetně cizinců. Oheň tehdy zničil zhruba 70 kilometrů čtverečních porostu.
Úřady zatím nehlásí žádná vážná zranění ani úmrtí osob.