Evropské srdce bije silněji, řekla von der Leyenová. Maďaři potěšili i Macrona

Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.
Příznivci opoziční strany Tisza se v Budapešti radují po oznámení částečných výsledků parlamentních voleb. (12. dubna 2026)

Šéfovi Tiszy Péteru Magyarovi již blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron, podle jehož vyjádření dali Maďaři ve volbách najevo oddanost hodnotám Evropské unie.

Německý kanclíéř Friedrich Merz uvedl, že se těší na spolupráci ve prospěch silnější, bezpečnější a sjednocené Evropy. „Srdečně gratuluji k vítězným volbám, drahý Pétere Magyare,“ napsal šéf německé vlády.

Volby v Maďarsku ONLINE: Magyar míří k ústavní většině, Orbán už mu gratuloval

„Věřím, že vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem si udrží vysokou úroveň, kterou měli v posledních letech a budou nadále založeny na vzájemné úctě, spolupráci, společném členství v EU a NATO, dobrém sousedství a přátelství,“ reagoval slovenský prezident Peter Pellegrini.

Šéf slovenské opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka Maďarům gratuloval k „osvobození od Orbánova režimu“. „Další na řadě je volebníporážka Roberta Fica,“ napsal s odkazem na premiéra Slovenska.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Volby v Maďarsku ONLINE: Magyar míří k ústavní většině, Orbán už mu gratuloval

Stoupenci strany Tisza Pétera Magyara slaví výsledek voleb. (12. dubna 2026)

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z částečných výsledků parlamentních voleb. Šéf strany Péter Magyar oznámil, že mu současný premiér Viktor Orbán...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

Vítězství demokracie, hodnotí čeští politici maďarské volby. Pavel věří v dobré vztahy

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Vysoká účast v maďarských sněmovních volbách je podle prezidenta Petra Pavla sama o sobě vítězstvím demokracie. Průběžné výsledky, podle kterých jasně vede maďarská opoziční strana Tisza, zatím...

12. dubna 2026  22:03,  aktualizováno  22:14

Volby v Maďarsku ONLINE: Magyar míří k ústavní většině, Orbán už mu gratuloval

Stoupenci strany Tisza Pétera Magyara slaví výsledek voleb. (12. dubna 2026)

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z částečných výsledků parlamentních voleb. Šéf strany Péter Magyar oznámil, že mu současný premiér Viktor Orbán...

12. dubna 2026,  aktualizováno  22:13

Volby by suverénně ovládlo ANO, uvádí průzkum. Motoristé by se dostali těsně

Předseda vlády Andrej Babiš přichází na mimořádné jednání kabinetu o ...

Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za...

12. dubna 2026  21:38

Bude mít Magyar volné ruce? Co znamená ústavní většina v maďarském parlamentu

Maďarský parlament ratifikoval žádost Finska o vstup do NATO. (27. března 2023)

Maďarská opoziční strana Tisza by ve 199členném parlamentu měla získat 132 mandátů, vyplývá z průběžných výsledků parlamentních voleb. Ústavní většinu v maďarském parlamentu představuje 133 poslanců....

12. dubna 2026  21:21

Sledujte výsledky maďarských voleb ONLINE: Data a interaktivní grafika

Volební komise v Budapešti začíná sčítat hlasy odevzdané v parlamentních...

Maďarsko v neděli rozhoduje o svém dalším směřování a klíčové bude každé sečtené procento. Sledujte s námi průběžné výsledky parlamentních voleb a zjistěte, jak se vyvíjí souboj mezi středopravou...

12. dubna 2026  20:55

Trump nařídil blokádu Hormuzského průlivu. Írán obvinil z vydírání

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že mu nařídil zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou...

12. dubna 2026  7:05,  aktualizováno  20:48

Účast v Maďarsku trhala rekordy. Volilo nejvíc lidí od pádu komunismu

Volební fronty na gymnáziu Jánose Xántuse (12. dubna 2026)

V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí, zda v čele země zůstane premiér Viktor Orbán, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník, následně kritik, a nyní hlavní oponent...

12. dubna 2026  20:22

Zařídil, aby výtahy nepadaly. Úspěch svého objevu si však vynálezce neužil

Elisha Otis a výtah z roku 1932

Jméno Otis znamená pro historii výtahů tolik co v automobilové branži Ford. Americký podnikatel Elisha Otis vynalezl bezpečnostní systém, který umožnil stavby mrakodrapů. Jeho příběh přináší magazín...

12. dubna 2026

Zítra se můžeme probudit do úplně nové reality. Egyptolog Bárta o kolapsu civilizací

„Pokud nám záleží na budoucnosti, musíme své chování změnit,“ varuje egyptolog...

Pokud nám záleží na budoucnosti, musíme své chování změnit, varuje egyptolog a archeolog Miroslav Bárta, který zkoumá zaniklé civilizace naší planety. A zjišťuje, že dnešní společnost má s nimi až...

12. dubna 2026

Na Blanensku hořely necelé čtyři hektary lesa, situaci komplikoval nedostupný terén

Lesní požár v okrese Blansko. (12. dubna 2026)

S lesním požárem bojovali hasiči u Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko. Zásah jim na místě komplikoval těžko přístupný terén. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jana Dvořáka zasáhl oheň dle...

12. dubna 2026  14:46,  aktualizováno  19:46

Děti s Downovým syndromem milují karate i společnost. Pomoci jim může sbírka

Devítiletá Anička ráda jezdí na odrážedle a hází si s míčem. Aby ne, když jsou...

Rádi sportují, povídají si, baví se. K takovým úkonům běžného života ovšem děti s Downovým syndromem potřebují mnohem víc podpory, péče a příležitostí než jejich vrstevníci. To dokládají i příběhy...

12. dubna 2026  19:17

Mohlo by Vás zajímat

