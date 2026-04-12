Šéfovi Tiszy Péteru Magyarovi již blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron, podle jehož vyjádření dali Maďaři ve volbách najevo oddanost hodnotám Evropské unie.
Německý kanclíéř Friedrich Merz uvedl, že se těší na spolupráci ve prospěch silnější, bezpečnější a sjednocené Evropy. „Srdečně gratuluji k vítězným volbám, drahý Pétere Magyare,“ napsal šéf německé vlády.
Volby v Maďarsku ONLINE: Magyar míří k ústavní většině, Orbán už mu gratuloval
„Věřím, že vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem si udrží vysokou úroveň, kterou měli v posledních letech a budou nadále založeny na vzájemné úctě, spolupráci, společném členství v EU a NATO, dobrém sousedství a přátelství,“ reagoval slovenský prezident Peter Pellegrini.
Šéf slovenské opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka Maďarům gratuloval k „osvobození od Orbánova režimu“. „Další na řadě je volebníporážka Roberta Fica,“ napsal s odkazem na premiéra Slovenska.