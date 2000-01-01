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Jindy idylický portugalský ostrov Madeira zasáhla z úterý na středu bouře Charles. Ta kromě škody vyvolaných vichřicí způsobila i rozsáhlé záplavy. Úřady obyvatele vyzývají k opatrnosti a nabádají je k tomu, aby zůstali doma. Výstraha před extrémním počasí platí do čtvrtka a netýká se jen Madeiry, ale taktéž pevninského Portugalska a částí Španělska.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov zasáhl vítr o rychlosti zhruba 130 kilometrů za hodinu, který však podle meteorologů může ve středu v některých oblastech sílit až na 160 kilometrů v hodině.
Autor: Profimedia.cz
Úřady obyvatele hornaté Madeiry varují před možnými sesuvy půdy a kamení. Mezi nejvíce zasažené patří obce Santa Cruz a Machico.
Autor: Profimedia.cz
Na některých částech ostrova během šesti hodin napršelo až 240 milimetrů srážek. V České republice přitom pro představu ročně spadne přibližně 685 milimetrů srážek.
Autor: Profimedia.cz
Záchranné složky během noci z úterý na středu vyjížděly k minimálně 137 incidentům, nejčastěji se jednalo o zaplavené budovy či zablokované silnice.
Autor: Profimedia.cz
Záplavami jsou ohroženy zejména oblasti, které v létě zasáhly rozsáhlé požáry. Kombinace podmáčené půdy a dalších srážek může podle odborníků situaci výrazně zhoršit.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli bouři Charles jsou zavřené i některé školy a veřejné instituce v pevninském Portugalsku. Počasí se dotklo také nejméně 222 letů z Fara a Lisabonu.
Autor: Profimedia.cz
Úřady v podobných případech kvůli výpadkům elektřiny doporučují mít u sebe baterku a nabité powerbanky. „Středa bude mimořádně náročný a obtížný den,“ varoval také portugalský ministr vnitra Luís Neves.
Autor: Profimedia.cz
Extrémní počasí bude v důsledku atlantické bouře přetrvávat pravděpodobně do čtvrtka, výstraha se kromě Portugalska týká také Španělska.
Autor: Profimedia.cz
„Každý, kdo může, by měl zůstat doma. Zítřek bude skutečně výjimečným dnem a je nezbytné, abychom zůstali uvnitř a v bezpečí,“ apeloval již v úterý na tiskové konferenci portugalský ministr vnitra.
Autor: ČTK