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KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté
Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...
Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU
Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...
Scott Colom porazil Hydeovou-Smythovou, je prvním černošským senátorem v Mississippi od občanské války
Demokrat Scott Colom podle projekcí CNN těsně porazil republikánskou senátorku Cindy Hydeovou-Smythovou a po zdlouhavém sčítání hlasů získal senátorské křeslo za Mississippi, která tak bude mít...
Black Friday trvá již celý měsíc. Slevy začínají dřív, Češi jim ale nevěří
Black Friday se z původně jediného listopadového pátku proměnil v několikatýdenní slevovou akci. Někteří obchodníci tak začínají s cenovými lákadly už v polovině října, jiní ještě dříve. Nakupovat...
Exploze morbidní obezity českých dětí. Operaci žaludku potřebují tisíce mladých
Mladých s těžkou obezitou v Česku rychle přibývá. Objevuje se už u předškolních dětí. „Nejvýraznější nárůst pozorujeme mezi pátým a devátým rokem, nejvyšší podíl dětí s obezitou ve třinácti letech,“...
Kubánci v USA chtějí zpět ukradený majetek. Sníží to chuť investorů, věří Trump
Před více než šedesáti lety kubánský právník Fidel Castro spolu s argentinským lékařem Che Guevarou dobyli Havanu a na druhý pokus svrhli režim Fulgencia Batisty. Za účasti zahraničních sil...
Mši Lva XIV. navštívily v Argentině dva miliony lidí. Papež zavítal i do věznice
Na poslední mši papeže Lva XIV. na argentinském území dnes dorazily tři miliony lidí. Původní odhady přitom informovaly o dvou milionech. Papež Argentincům poděkoval za vřelé přivítání a vyzval je k...
Hegseth se s doprovodem hlasitě smál u hrobu neznámého vojína. Seřval je voják
Příslušník americké armády střežící hrob neznámého vojína se ohradil proti chování skupiny, v níž byl i ministr obrany Spojených států Pete Hegseth. Ten se společně se svým doprovodem po skončení...
Španělsko ochromila dva týdny před volbami první generální stávka za 14 let
Ve Španělsku vyrazily v úterý miliony lidí stávkovat za vyšší platy a dostupnější bydlení. Generální stávka ochromila na řadě míst veřejnou dopravu, školy či některé služby. V Madridu a v Barceloně...
Jednání o míru mohou přinést výsledky letos. Záleží ale na USA, míní Zelenskyj
Výsledků v jednáních o míru mezi Ruskem a Ukrajinou lze dosáhnout už letos, hodně však bude záležet na přístupu, který zvolí američtí vyjednávači vůči Rusku. Prohlásil to ukrajinský prezident...
Švédsko mění ústavu, aby se zbavilo cizích zločinců. Ztráta občanství je na dosah
Švédský parlament dnes schválil dodatek ústavy, který umožní odebrat občanství lidem, kteří jsou zároveň občany jiné země a spáchali zločin či švédské občanství získali podvodem. Aby bylo možné...
Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl
Reality show Zrádci je už v poslední třetině. Křivoklát opustilo 15 hráčů z původních 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran hradu. Mezi nimi je už jen 8 věrných a už jen jeden zrádci. Nové díly...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest
Koaliční smlouvu ve Zlíně dnes večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel....
V Polsku je pánem Polák. Varšavou vyrazil pochod nacionalistů s prezidentem v čele
Polsko si ve středu připomíná obnovu své nezávislosti v roce 1918. Ve Varšavě při této příležitosti vyšly na pochod desetitisíce nacionalistů a stoupenců krajní pravice. Do jejich čela se postavil...