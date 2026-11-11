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Bratr bojovníka proti migraci Orbána je ve vazbě. Pašoval do země Vietnamce

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  20:20
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Policisté vedoucí jednoho ze čtyř podezřelých z převaděčství k Okresnímu soudu...

Policisté vedoucí jednoho ze čtyř podezřelých z převaděčství k Okresnímu soudu v Budě v Budapešti. Soud tentýž den rozhodoval o vazbě. Mezi podezřelými je i Aron Orbán, bratr bývalého premiéra Viktora Orbána. (11. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

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Soud v Budapešti poslal v úterý na jeden měsíc do vazby Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána, a jeho přítelkyni. Spolu s dalšími dvěma lidmi jsou podezřelí z toho, že za úplatu pomáhali vietnamským občanům dostat se do Maďarska. Obviněným hrozí v případě odsouzení pět až deset let vězení.

Agentura MTI píše, že od roku 2022 cestu do Maďarska zařídili nejméně stovce Vietnamců. Na maďarských zastupitelských úřadech údajně pomáhali s vyřizováním žádostí o víza. Každý zájemce jim za to musel zaplatit takzvaný náborový poplatek a členové skupiny si peníze rozdělili mezi sebe, popsal server telex.hu.

Zástupci státního vyšetřovatelského úřadu (NNI) a nově zřízeného protikorupčního úřadu (NVVH) v pondělí v souvislosti s tímto případem prohledali čtyři místa v Budapešti, ve Fótu severovýchodně od hlavního města a v sousedním Dunakeszi. Zabavili přitom elektronická zařízení, nosiče dat a dokumenty, které by mohly sloužit jako důkazy.

V Maďarsku zadrželi Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Agentura AFP v pondělí připomněla, že Áron Orbán za vlády Viktora Orbána úspěšně podnikal, podobně jako další jeho příbuzní. Orbán byl maďarským premiérem od roku 2010 do letošního jara, kdy jeho národněkonzervativní strana Fidesz prohrála parlamentní volby. Moci se v Maďarsku ujala středopravicová strana Tisza vedená Péterem Magyarem.

Údajné podnikání s vízy Árona Orbána bylo už delší dobu předmětem zájmu investigativních novinářů z nezávislých médií. Před květnovou změnou vlády ale bylo považováno za vyloučené, že by úřady proti těmto praktikám zakročily.

Celý případ je pikantní tím, že je Áron Orbán stíhán za něco, proti čemu expremiér kdysi vehementně bojoval, tedy ať už šlo o živelnou či řízenou imigraci.

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