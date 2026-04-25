Orbán se vzdá svého křesla v parlamentu. Jsem potřeba jinde, vysvětlil

  18:32
Odcházející maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz drtivě prohrála parlamentní volby, v sobotu prohlásil, že se vzdá svého poslaneckého mandátu. Bude prý více užitečný při reorganizaci národního tábora, řekl ve videu zveřejněném na Facebooku.
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení částečných výsledků parlamentních voleb. (12. dubna 2026) | foto: Petr David JosekČTK

„Vzhledem k tomu, že křeslo, které jsem získal jako hlavní kandidát na platformě Fidesz-KDNP, je ve skutečnosti parlamentním křeslem pro Fidesz, rozhodl jsem se ho vzdát. V tuto chvíli nejsem potřeba v parlamentu, ale při reorganizaci národního tábora,“ uvedl politik, který byl nepřetržitě u moci 16 let.

Orbána a jeho stranu Fidesz porazil na začátku tohoto měsíce Péter Magyar se stranou Tisza. Ta po sečtení všech hlasů získala ve 199členném parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Fidesz bude mít v unii s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou (KDNP) v příštím volebním období pouze 52 poslanců. Do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly.

Nastupující premiér Magyar Orbánovo rozhodnutí zkritizoval. Podle jeho názoru předseda strany Fidesz odmítl převzít zodpovědnost.

„‚Statečný’ pouliční rváč stále není schopen jedné věci: převzít zodpovědnost. Viktor Orbán se stal (bývalým socialistickým premiérem - poznámka red.) Ferencem Gyurcsányem Fideszu. S mafiánským bossem neexistuje demokratická opozice,“ napsal Magyar na facebook.

16. dubna 2026
