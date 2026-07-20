Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Magyar chce za maďarskou prezidentku nejlepší šachistku všech dob

Autor: ,
  10:12
Judit Polgárová (25. ledna 2026)

Judit Polgárová (25. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Judit Polgárová v dokumentárním portrétu Královna šachu. (1. ledna 2020)
Maďarský premiér Péter Magyar (13. července 2026)
Z filmu Královna šachu
Judit Polgárová
33 fotografií
Maďarský premiér Péter Magyar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Uvedl, že se v pondělí s devětačtyřicetiletou Polgárovou setká a zeptá se jí, zda je ochotna se prezidentského úřadu ujmout.

Dosavadní maďarský prezident Tamás Sulyok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Magyar opakovaně označoval prezidenta za loutku strany Fidesz bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který letos po 16 letech přišel o moc.

Ihned po vítězství své strany Tisza v dubnových parlamentních volbách Magyar vyzval Sulyoka, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament, kde má nyní Tisza ústavní dvoutřetinovou většinu, schválil tento týden ústavní dodatek ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.

Parlament má nyní zvolit prezidenta nového. Magyar v sobotu uvedl, že prezidentských povinností se od pondělí prozatímně ujme předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta podle něj musí parlament zvolit do 30 dnů.

Maďarský prezident Sulyok po nátlaku končí, podepsal ústavní dodatek

Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, ale hlava státu má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.

Polgárová byla předloni vyhlášena nejlepší šachistkou ve stoleté historii Mezinárodní šachové federace (FIDE). V pouhých 12 letech pronikla do elitní stovky světového žebříčku, o tři roky později se stala velmistryní. Ženskému žebříčku vládla nepřetržitě od ledna 1989 až do ukončení kariéry v srpnu 2014.

Judit Polgárová (*1976)

  • Maďarka Polgárová je právem považována za nejlepší šachistku všech dob. Aktivní kariéru sice rusovlasá vládkyně 64 polí ukončila v létě 2014, od té doby se ale jejím úspěchům žádná ze žen věnujících se královské hře ani nepřiblížila. Mezi jejími soupeři převažovali muži, například legendární Garri Kasparov a Anatolij Karpov nebo také Magnus Carlsen.
  • Patří mezi nejznámější maďarské osobnosti, v politice se ale nikdy neangažovala.
  • Na šachovnicích neměla Polgárová mezi ženami konkurenci, podle svých slov ale na rozdíl od mnoha jiných slavných šachistů nebyla zázračné dítě, ale spíše produkt „sociálního experimentu“ jejího otce.
  • Školní psycholog László Polgár se rozhodl, že v šedi socialistického Maďarska zajistí svým třem dcerám lepší život. V 70. a 80. letech byl pro chudé Polgárovy logická volba.
  • Hrát šachy se Judit (narozena 23. července 1976), podobně jako její starší sestry Zsuzsa (1969) a Zsófia (1974), začala učit ještě v předškolním věku. Na světové scéně na sebe Judit upozornila v polovině 80. let. Velký průlom přišel na šachové olympiádě, která se v listopadu 1988 konala v řecké Soluni.
  • Legendární Michail Tal tehdy předpověděl, že jednou bude Judit Polgárová mistrem světa i mezi muži. Tak daleko to sice nedotáhla, ale na turnajích šampiony porážela. Po většinu kariéry hrála jen proti mužům, jako jediná žena překonala hranici 2700 bodů, nejvyššího koeficientu Elo dosáhla v létě 2005, s hodnotou 2735 dodnes patří do sedmé desítky.
  • Šachistka, jejímž maximem mezi všemi šachisty bylo osmé místo a kterou v roce 2024 mezinárodní federace vyhlásila nejlepší hráčkou své stoleté historie, dnes žije jako jediná ze sester v Maďarsku s manželem Gusztávem Fontem a dvěma dětmi. Sestra Zsuzsa žije ve Spojených státech a Zsófia se koncem 90. let přestěhovala do Izraele.
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Magyar chce za maďarskou prezidentku nejlepší šachistku všech dob

Judit Polgárová (25. ledna 2026)

Maďarský premiér Péter Magyar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Uvedl, že se v pondělí s devětačtyřicetiletou...

20. července 2026  10:12

Italská vinařství mají největší zásoby za čtyři roky. Na vině je pokles exportu

Letecký pohled na vinici v obci Donnas v regionu Valle d’Aosta v Itálii (9....

Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína, ukazují údaje ministerstva zemědělství....

20. července 2026  10:04

GLOSA: Chránila mnichovská dohoda ve skutečnosti vzácné ticho na Šumavě?

Premium
Příslušníci II. praporu horského pluku 99 sledují dým valící se z vnitřku...

Už delší čas mi na stole leží kniha, kterou jsem přečetl sice už na jaře, ale přesto bych se k ní rád nyní v létě vrátil. Právě do časů prázdninových výletů může někomu přijít vhod letošní počin...

20. července 2026  9:55

Strop na pohonné hmoty skončil, naftu zdražil návrat daně

Ceny u čerpací stanice Robin Oil v Praze na Strakonické v sobotu: litr naturalu...

Poprvé od osmého dubna mají čeští čerpadláři volnou ruku ve stanovování cen benzinu a nafty. Přestaly platit státní stropy a do cen nafty se znovu začala započítávat spotřební daň ve výši 2,35 korun...

20. července 2026  8:37,  aktualizováno  9:46

Ropa zdražila na více než 90 dolarů za barel, provoz v Hormuzu se zastavil

Situace u Hormuzského průlivu je nadále napjatá. (18. července 2026)

Pokračující eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy na Blízkém východě a omezení přepravy dál zdražuje ceny ropy. Cena barelu severomořské ropy Brent se vrátila nad 90 dolarů, zdražuje i...

20. července 2026  9:44

První tramvaj v českých zemích jela trasu 10 minut, jízdné stálo jako bochník chleba

Nejstarší dochovaná fotografie ze startu nového dopravního prostředku v Praze...

Tramvajový provoz v Praze oslavil 135 let svého trvání. Vůbec první tramvaj v hlavním městě, ale také v českých zemích, vyjela 18. července 1891 z Letné do Stromovky.

20. července 2026  9:43

Místo oslav tragédie. Ve Španělsku se s fanoušky zřítila fontána, chlapec zemřel

Španělé v Barceloně slaví vítězství národního týmu ve fotbalovém mistrovství...

Ve Španělsku v noci na pondělí zahynul třináctiletý chlapec a několik dalších lidí utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána. Vylezli na ni při oslavách španělského vítězství na mistrovství...

20. července 2026  9:31

Rusové zaútočili na Záporoží i loď s kukuřicí u Oděsy. Moskva čelila dronům

Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském...

Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Mezi raněnými je osm dětí, oznámili záchranáři. Nejprve náčelník oblastní správy...

20. července 2026  7:49,  aktualizováno  9:05

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

20. července 2026  8:51

Okamura má za sebou první jednání v Šanghaji. Vzpomínalo se i na Zemana

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026)

Česká delegace vedená předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) dorazila do čínské Šanghaje. Na letišti se dočkal vřelého uvítání jak z čínské strany, tak i od českých zástupců v Číně. Z...

20. července 2026  7:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je osm večer, sorry, jděte jinam. Obyvatelé chtějí klid, hřiště musí zavírat

Volnočasový areál (ilustrační snímek)

Do západu slunce zbývá hodina, do setmění zbývá ještě jedna další. Přesto se děti už musí trousit jinam, nebo domů. Většina pražských radnic totiž upravila provozní dobu hřišť jen do 20 hodin....

20. července 2026  7:30

„Doufám, že zůstanu živ.“ Ruský opozičník Naděždin oznámil odstoupení z kampaně

Ruský politik Boris Naděždin ve středu odevzdal ústřední volební komisi podpisy...

Někdejší kandidát na ruského prezidenta Boris Naděždin oznámil, že ukončil svou kampaň za zvolení poslancem ruského parlamentu, kvůli nátlaku úřadů a aby neohrozil své spolupracovníky. Možnosti...

20. července 2026  7:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×