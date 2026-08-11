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Novým maďarským prezidentem se stal András Baka. Opozice hlasování bojkotovala

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  15:33aktualizováno  16:15

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Kandidát vládní strany Tisza na prezidenta András Baka během hlasování v maďarském parlamentu v Budapešti. (11. srpna 2026) | foto: ČTK

Maďarský parlament v úterý zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku novým prezidentem, uvedly tiskové agentury. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany Tisza, která má v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu.

Volba představuje symbolický krok ve snaze premiéra Pétera Magyara odstranit mocenské bašty bývalého ministerského předsedy Viktora Orbána, uvedla agentura Reuters. Předchozího prezidenta Tamáse Sulyoka, zvoleného v Orbánově éře, odvolal nový parlament ústavním dodatkem, přijatým hlasy poslanců současné vládní strany. Prezidentské pravomoci prozatímně převzala předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová.

Baka se nejvyššího úřadu ujme osmý den po oznámení výsledku volby, napsala MTI.

Poslanci Orbánovy strany Fidesz před úterním hlasováním uvedli, že spolu s křesťanskými demokraty (KNDP) budou volbu i inauguraci prezidenta bojkotovat.

Prohlášení zákonodárců strany Fidesz označilo úterní volbu za „úplné dno“ maďarské demokracie v éře po pádu komunismu. Mandát prezidenta Sulyoka byl vládnoucí stranou Tisza ukončen „svévolně a nelegitimně“, volba nového prezidenta bude „rovněž nelegitimní“, a na tom se Fidesz a KDNP nebudou podílet, citovala agentura MTI z prohlášení. To také uvedlo, že András Baka „není způsobilý“ ztělesňovat jednotu národa.

Maďarský prezident Sulyok po nátlaku končí, podepsal ústavní dodatek

Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar přitom slíbil, že obnoví demokratické standardy v zemi. Sulyoka opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující jeho mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.

Třiasedmdesátiletý právník Baka působil jako vysokoškolský pedagog, soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a také jako předseda maďarského nejvyššího soudu. Tisza ho na post hlavy státu navrhla o víkendu. Minulý měsíc Magyar nabídl prezidentskou funkci známé šachistce Judit Polgárové, která ale odmítla.

Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, hlava státu má nicméně pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.

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