Orbánová ve videu na Facebooku uvedla, že v organizaci cest Szijjártóa a jeho týmu nebyly patrné žádné snahy o úspory. Od roku 2022 se pro cesty ministra a jeho delegace běžně využívaly pronajaté soukromé lety nebo letadla armády, zaznělo ve videu.
Z dokumentů a vyšetřování podle současné šéfky maďarské diplomacie vyplývá, že v letech 2022 až 2026 tyto cesty stály v průměru téměř šestkrát více, tedy o čtyři miliardy forintů (přes 265 milionů korun) více, než by stály pravidelné lety v business třídě.
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„Odhalené skutečnosti proto vyvolávají podezření na nesprávné nakládání s finančními prostředky, které způsobilo značnou ztrátu, a také poukazují na odpovědnost bývalého vedení ministerstva,“ dodala Orbánová.
Trestní oznámení ministryně představuje další krok v protikorupční kampani nové vlády poté, co předseda vlády Péter Magyar v dubnových volbách drtivě porazil Viktora Orbána a po šestnácti letech u moci jej sesadil z premiérského křesla.
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Orbán obvinění z korupce odmítl a jeho mluvčí v e-mailové odpovědi agentuře Reuters uvedl, že exministrovy lety byly plně v souladu s příslušným vládním nařízením. „Zahraniční aktivity ministerstva zahraničí a obchodu byly v posledních letech organizovány s příkladnou efektivitou. Péter Szijjártó si proto zaslouží chválu, nikoliv politicky motivované útoky,“ napsal mluvčí.