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Szijjártó létal za stamiliony. Nástupkyně Orbánová na něj podala trestní oznámení

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  15:29
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na návštěvě Běloruska (13. února...

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na návštěvě Běloruska (13. února 2023) | foto: Facebooku maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártó.

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Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)
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Maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová podala trestní oznámení na svého předchůdce Pétera Szijjártóa a jeho tým za to, že v uplynulých čtyřech letech pravidelně využívali nákladné soukromé lety namísto pravidelných letů. Mluvčí předchozího premiéra Viktora Orbána tvrzení o drahých letech odmítl.

Orbánová ve videu na Facebooku uvedla, že v organizaci cest Szijjártóa a jeho týmu nebyly patrné žádné snahy o úspory. Od roku 2022 se pro cesty ministra a jeho delegace běžně využívaly pronajaté soukromé lety nebo letadla armády, zaznělo ve videu.

Z dokumentů a vyšetřování podle současné šéfky maďarské diplomacie vyplývá, že v letech 2022 až 2026 tyto cesty stály v průměru téměř šestkrát více, tedy o čtyři miliardy forintů (přes 265 milionů korun) více, než by stály pravidelné lety v business třídě.

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„Odhalené skutečnosti proto vyvolávají podezření na nesprávné nakládání s finančními prostředky, které způsobilo značnou ztrátu, a také poukazují na odpovědnost bývalého vedení ministerstva,“ dodala Orbánová.

Trestní oznámení ministryně představuje další krok v protikorupční kampani nové vlády poté, co předseda vlády Péter Magyar v dubnových volbách drtivě porazil Viktora Orbána a po šestnácti letech u moci jej sesadil z premiérského křesla.

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Orbán obvinění z korupce odmítl a jeho mluvčí v e-mailové odpovědi agentuře Reuters uvedl, že exministrovy lety byly plně v souladu s příslušným vládním nařízením. „Zahraniční aktivity ministerstva zahraničí a obchodu byly v posledních letech organizovány s příkladnou efektivitou. Péter Szijjártó si proto zaslouží chválu, nikoliv politicky motivované útoky,“ napsal mluvčí.

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