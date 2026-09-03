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Maďarsko odtajní komunistické archivy. Na seznamu bude až 80 tisíc informátorů

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  7:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nová maďarská jména se chystá odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména 60 až 80 tisíc někdejších informátorů a konfidentů, uvedl to vicepremiér a šéf úřadu vlády Bálint Ruff.

V rozhovoru poskytnutém portálu Telex připustil, že nemá tušení, zda se na seznamu ocitnou lidé, kteří se po pádu komunismu stali důležitými postavami v maďarské ekonomice a politice. „Mám představu o čísle,“ řekl s tím, že podle odborných odhadů by mohlo být zveřejněno 60 až 80 tisíc jmen.

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„Spisy agentů jsou velmi důležitou součástí naší společné minulosti a mnoho z nich způsobí zármutek v mnoha rodinách,“ řekl podle agentury MTI.

Tajné služby po změně režimu podle Ruffa neměly zájem předat archivům všechny dokumenty v plném rozsahu a pokračovaly v utajování; přitom až dosud žádná vláda neměla odvahu zpřístupnit tyto dokumenty.

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Odtajnit archivy někdejší státní bezpečnosti přislíbil vůdce strany Tisza Péter Magyar, který se po vítězství v dubnových parlamentních volbách stal předsedou nové vlády. Nově by utajeny měly zůstat pouze údaje, které by mohly poškodit bezpečnost země a jejích spojenců v Evropské unii a v Severoatlantické alianci.

Očekává se, že Maďarsko zpřístupní dokumenty tajné služby z komunistické éry při příležitosti 70. výročí maďarského povstání, které vypuklo 23. října 1956. Spisy mají být zpřístupněny postupně, nejpozději do konce roku.

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