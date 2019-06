V Maďarsku chce stát kontrolovat akademii věd. Návrh zákona vzbudil nevoli

Vláda podává návrh zákona s odůvodněním, že má být vytvořen transparentnější a „flexibilnější organizační a finanční rámec“, který by zajistil trvalou podporu dlouhodobé konkurenceschopnosti Maďarska. Zákon by měl vstoupit v platnost 1. září letošního roku a podle agentury Reuters by připravil Maďarskou akademii věd o síť výzkumných institucí.

Stanovovat oblasti výzkumu, na něž půjdou peníze, a kontrolovat využívání prostředků má nově 11členný orgán v čele s ministrem pro inovace a technologie. Členy rady má jmenovat premiér na základě doporučení ministra.

Výzkumné ústavy má řídit 13členný orgán složený z šesti zástupců vlády a šesti zástupců akademie. V čele má být předseda jmenovaný premiérem na základě doporučení šéfa akademie a ministra inovací.

Evropská komise v úterý uvedla, že bude sledovat vývoj v maďarském systému výzkumu, a vyzvala vládu, aby se vystříhala jakéhokoli rozhodnutí, které by omezilo vědeckou a akademickou svobodu.

Plány oznámené už v minulých týdnech vyvolaly protesty akademické obce i občanů. V neděli vyšly v Budapešti do ulic tisíce lidí. Kritici spatřují v krocích vlády Viktora Orbána snahu o umlčení svobodného myšlení a bádání této více než dvousetleté instituce.

Pravicově konzervativní premiér Orbán se dostal k moci v roce v roce 2010 a jeho vláda od té doby utužila kontrolu nad mnoha oblastmi veřejného života, včetně soudnictví, médií či vzdělávání. Většinu těchto kroků doprovázely protesty a stížnosti ze zahraničí.