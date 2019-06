V Budapešti vytahují potopenou výletní loď, našli se další čtyři mrtví

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Dvousettunový jeřáb, který má vrak potopené lodi vyzvednout, byl přistaven u mostu nedaleko budovy maďarského parlamentu již o víkendu. Dosud však záchrannou operaci komplikovala záplavová voda a silné proudy.

Potápěči pod loď připevnili čtyři kovová lana, s jejichž pomocí má jeřáb vrak vyzdvihnout nad hladinu. Postup však bude pomalý, jelikož loď je sedmdesát let stará a není znám rozsah škod způsobených kolizí.

Podle maďarské televize M1 bude vyprošťovací operace trvat nejméně šest hodin. Hasiči jsou připraveni zabránit úniku 1400 litrů nafty, které má loď údajně dosud ve svých nádržích.



Potápěči nyní pokračují v pátrání po těle kapitána a dalších obětech, které možná uvázly v trupu lodi. Při úterní operaci se již podařilo vyprostit čtyři těla obětí, přičemž jedno z nich bylo nalezeno na kapitánském můstku.

Agentura MTI s odvoláním na inženýra Sándora Götze uvedla, že vrak lodi by se mohl rozlomit, pokud byl poškozen, a že případné rozsáhlé škody na lodi by mohly její vyzvedávání znemožnit. Podle inženýra je pravděpodobné, že ve vraku jsou stále těla dalších pasažérů.



Soud v Budapešti již poslal do vazby ukrajinského kapitána většího plavidla, který je podezřelý, že nehodu zavinil. Za ohrožení lodní dopravy mu hrozí dva až osm let vězení. Agentury informovaly, že 64letý Jurik C. v dubnu řídil loď, jež měla nehodu v Nizozemsku.