Maďarsko vyhostilo deset ruských diplomatů, Moskva hrozí bolestivou odvetou

Maďarské úřady podle Orbánové „vyhodnotily, že deset členů ruského zastupitelského úřadu se v Maďarsku podílelo na aktivitách, jež jsou podle Vídeňské úmluvy pro diplomaty nepřípustné“. „Maďarská strana proto vyzvala tyto osoby, aby opustily Maďarsko,“ napsala ministryně.
Podotkla, že tento krok je v zájmu maďarské bezpečnosti a suverenity a neznamená přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. „Maďarsko má v úmyslu pokračovat v potřebném dialogu založeném na vzájemném respektu a dodržování pravidel,“ uvedla.
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„To nebylo moudré, Maďaři ještě budou litovat.“ Rusové koušou pád Orbána
Vztahy mezi Maďarskem a Ruskem prošly letos zásadní změnou. V dubnových volbách po 16 letech u moci skončil premiér Viktor Orbán, který platil za nejvíce proruského politika mezi lídry zemí Evropské unie. V květnu, jen několik dnů po nástupu do úřadu, si nová šéfka maďarské diplomacie předvolala ruského velvyslance kvůli rozsáhlému náletu ruských dronů na Ukrajinu.