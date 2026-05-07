Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Maďarsko vrátilo Kyjevu zabavené zlato a peníze. Civilizovaný krok, děkoval Zelenskyj

Autor: ,
Sledujeme online   9:01
Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Maďarsku poděkoval za konstruktivní přístup.
Volodymyr Zelenskyj (14. dubna 2026)

Volodymyr Zelenskyj (14. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Péter Magyar hovoří během tiskové konference v maďarské Budapešti. (20. dubna...
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijíždí na zasedání Evropského...
Plakát Fideszu označuje ukrajinského prezidenta Zelenského a hlavního oponenta...
5 fotografií

Maďarské úřady zabavily zásilku peněz a zlata patřícího ukrajinské státní bance Oščadbank v době vrcholící kampaně před maďarskými parlamentními volbami a zároveň vyhroceného sporu mezi Budapeští a Kyjevem ohledně zastavení dodávek ruské ropy z Ukrajiny do Maďarska.

Podle tvrzení maďarských úřadů byli pracovníci podezřelí z praní špinavých peněz. Zatímco Ukrajince úřady posléze propustily, zásilku si ponechaly.

Nepřátelský akt, zuří Orbán po zastavení ruské ropy. Kyjevu zablokoval peníze

„Dnes byly vráceny prostředky a cennosti Oščadbanky, které v březnu tohoto roku zabavily maďarské speciální služby,“ napsal Zelenskyj na Telegramu s tím, že zabavení bylo neoprávněné. „Děkuji Maďarsku za konstruktivní a civilizovaný krok,“ dodal.

V dubnových volbách v Maďarsku utrpěl porážku dlouholetý premiér Viktor Orbán, který na kritice Ukrajiny založil velkou část své předvolební kampaně. Jeho pravděpodobným nástupcem se stane lídr strany Tisza Péter Magyar.

Ukrajina dokončila opravu Družby, lze obnovit provoz, oznámil Zelenskyj

Ukrajina ještě v dubnu obnovila provoz ropovodu Družba směrem do Maďarska a na Slovensko, načež Budapešť přestala blokovat finální schválení půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

Maďarsko vrátilo Kyjevu zabavené zlato a peníze. Civilizovaný krok, děkoval Zelenskyj

Sledujeme online
Volodymyr Zelenskyj (14. dubna 2026)

Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr...

7. května 2026  9:01

PRVNÍ DOJMY: Tereza Ramba coby Monyová zvládá proměnu myšky v mondénu

Premium
Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Dva manželé, tři synové, úspěšná literární dráha a násilná smrt. Takový byl osud spisovatelky, již v šesti dílech líčí minisérie Monyová. Příběh, jenž na Oneplay startuje 15. května, zčásti vypráví...

7. května 2026

Lupiči v pražském obchodním centru odpálili bankomat, pátrá po nich i vrtulník

Kriminalisté a pyrotechnik zasahují u obchodního centra v pražských...

V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem neznámí pachatelé odpálili bankomat. Policisté po nich pátrají i se psovodem, do akce zapojili rovněž vrtulník s termovizí. Na místě...

7. května 2026  7:55,  aktualizováno  8:55

Volby by vyhrálo ANO, Motoristé by se do Sněmovny nedostali, zjistil průzkum

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi...

Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO, které by získalo 32,5 procenta hlasů. Druhou ODS by volilo 14,8 procenta občanů, třetí hnutí STAN má podporu 14,5...

7. května 2026  8:47

V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony, jeden narazil do skladu ropy

Lotyšská armáda opevňuje hranice s Ruskem. (1. května 2024)

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Jeden pravděpodobně narazil do skladu ropy. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, ale to nutně neznamená, že se jedná o ruské...

7. května 2026  7:03,  aktualizováno  8:19

Hasiči ukončují zásah v Českém Švýcarsku, snížili stupeň poplachu na druhý

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Hasiči ve čtvrtek balí techniku a postupně opouštějí Chřibskou v Českém Švýcarsku. Území, kde od soboty hořelo, předají s největší pravděpodobností dopoledne správě národního parku, která nad ním...

7. května 2026  7:21,  aktualizováno  8:12

Protiústavní, napadají ekologové v Argentině změnu ochrany ledovců. Milei ji hájí

Protest v argentinském Buenos Aires proti reformě zákona o ochraně ledovců....

Ekologové v Argentině podali kolektivní stížnost proti reformě zákona o ochraně ledovců, která je podle nich protiústavní. Pod stížnost shromáždili na 850 tisíc podpisů lidí, kteří protestují proti...

7. května 2026  7:55

Darovaný boeing jako součást prezidentské flotily. USA finišují úpravy

Katarem darované letadlo Boeing 747 na mezinárodním letišti v Palm Beach. (15....

Americké letectvo chce úpravu Katarem darovaného Boeingu 747 na prezidentský speciál dokončit do oslav 250. výročí Dne nezávislosti, který si Spojené státy připomínají 4. července. Bílý dům letoun od...

7. května 2026  7:37

Chladná rána, přes den teplo. Po prodlouženém víkendu ale přijde změna

Sluníčko vylákalo lidi ven, zde do Riegrových sadů v Praze (22.4.2023)

Počasí v Česku od pátku ovlivní nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ubude oblačnosti a odpolední teploty se začnou zvyšovat. V neděli vystoupají až k 25 stupňům, na Moravě i k 27 stupňům. Rána...

7. května 2026  6:41

Jihokorejský expremiér dostal kvůli stannému právu 15 let, soud mu snížil trest

Jihokorejský ústavní soud zrušil odvolání premiéra Han Duk-soa a dosadil ho...

Jihokorejský odvolací soud snížil výši trestu expremiéra Han Duk-soa o osm let, vyměřil mu 15 let vězení. Soud nižší instance politika v lednu uznal vinným z napomáhání při vyhlašování stanného práva...

7. května 2026  6:22

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Loď s hantavirem zakotví na Kanárských ostrovech, není na ní žádný Čech

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda umožnila přístup na ostrovy poté, co se dohodla se Světovou zdravotnickou organizací...

6. května 2026  8:52,  aktualizováno  7. 5. 6:12

Den vítězství 8. května 2026 zavře většinu obchodů. Někde ale nakoupíte

První samoobsluha s názvem Piggly Wiggly otevřela v USA v Memphisu v září 1916,...

Den vítězství v pátek 8. května jako jeden z nejdůležitějších svátků uzavře většinu obchodů. Omezení se ale týká jen části prodejen, kde tedy půjde nakoupit?

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.