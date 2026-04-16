Korupci jsem nikdy netoleroval. Myslel jsem, že vyhrajeme, řekl překvapený Orbán

  21:16
Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz v neděli po šestnácti letech u moci utrpěla drtivou porážku od opoziční strany Tisza, ve čtvrtek připustil, že maďarská pravice nemůže pokračovat ve své dosavadní podobě. Přislíbil také „plnou obnovu“ své strany. Za prohru ve volbách přijal „plnou odpovědnost“, ale nenaznačil, že by se chystal odstoupit z čela strany. Uvedla to maďarská média s odvoláním na Orbánův večerní rozhovor, který byl první od voleb.
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení částečných výsledků parlamentních voleb. (12. dubna 2026) | foto: Petr David JosekČTK

„Nikdy jsem netoleroval žádnou korupci, odmítám veškerou propagandu s tím spojenou,“ prohlásil Orbán podle portálu Hvg.hu.

Orbánův soupeř Péter Magyar a jeho strana Tisza dokázali v neděli získat více než tři miliony voličů právě díky slibům, že odstraní korupční systém, zakořeněný za vlád Fideszu, a napraví vztahy s Bruselem, který kvůli problémům s korupcí a právním státem za Orbánových vlád zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů Evropské unie.

„Byl bych nejšťastnějším člověkem, kdybych mohl vidět výsledky voleb předem. Také jsem si myslel, že vyhrajeme, bylo nás tolik,“ řekl dosluhující premiér a prohlásil, že porážku neočekával. Tvrdil, že jej překvapuje, že všichni voliči, kteří v předchozích volbách zůstali doma, nyní hlasovali proti němu.

Pokládá proto za důležité prozkoumat, proč je Fidesz nedokázal oslovit. „Nepředstírejme, že celá země odmítá minulou vládu,“ řekl Orbán a zdůraznil, že Fidesz má 2,3 milionu voličů. Situaci hodlá probrat na schůzi poslaneckého klubu 28. dubna, ale také uvažuje o uspořádání sjezdu, který by zvolil obnovené vedení strany.

Výsledek voleb podle premiéra nelze vyhodnotit za čtyři dny. Stále si klade otázku, proč nemohl své poselství sdělit přesvědčivěji, a proč poselství druhé strany, které pokládá za nebezpečné a horší, dokázalo oslovit více lidí. Na to zatím neexistuje odpověď, řekl Orbán podle webu 444.hu.

„Bůh ochraňuj Maďarsko,“ prohlásil Orbán a zapochyboval, zda noví lidé u kormidla dokážou zemi bezpečně ochránit před problémy jako jsou válka, energetická krize, inflace a migrace, jak to podle premiéra dokázal Fidesz.

