„Je to feudalismus.“ Maďarští voliči jsou frustrovaní bohatstvím Orbánova okolí

Bohatství, které nashromáždili lidé okolo maďarského premiéra Viktora Orbána, přispívá ke stále viditelnější frustraci obyvatel země. Ta se potýká s pomalým růstem, inflací a úpadkem veřejných služeb. Voliči tak mohou v parlamentních volbách, které se budou konat 12. dubna, Orbánovu šestnáctiletou vládu ukončit, píše agentura AFP.
Viktor Orbán se starostou Felcsútu Lörincem Mészárosem. (19. května 2019) | foto: ČTK

Podle oficiálních údajů je Orbánův přiznaný majetek docela skromný, „nějaké úspory a vila v Budapešti ve společném vlastnictví“, píše AFP. Jeho pětaosmdesátiletý otec Gyözö Orbán však vlastní několik firem podnikajících ve stavebnictví a také luxusní panství Hatvanpuszta v hodnotě stovek milionů dolarů. Podle investigativních médií právě tam premiér tráví čas.

Orbánův zeť István Tiborcz se zase stal jedním z nejvlivnějších podnikatelů v zemi díky veřejným zakázkám své firmy Elios na veřejné osvětlení, které byly částečně financované z fondů Evropské unie. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) později v zakázkách odhalil závažné nesrovnalosti.

Nejbohatším člověkem v Maďarsku je bývalý instalatér a Orbánův přítel z dětství Lörinc Mészáros. Jeho majetek odhaduje časopis Forbes na 4,8 miliardy dolarů. Jeho impérium stavebních, energetických, bankovních a mediálních firem profituje z veřejných zakázek.

Podle nezávislého poslance a protikorupčního bojovníka Ákose Hadházyho vysává korupce od roku 2016 ze státní pokladny každoročně částku ve výši 3,27 miliardy dolarů. „Komunikační mašinerie“ vlády fungovala podle politologa think-tanku Republikon Zoltána Ranschburga úspěšně v dobách, kdy se zemi ekonomicky dobře dařilo. Ekonomická situace ovšem už několik let není dobrá, dodal.

Penzionovaný učitel historie Gábor Szebényi současné poměry v zemi označil za feudalismus. „Jsou to naše peníze, ne jejich,“ říká. Podle drobného podnikatele ve stavebnictví, který nechtěl být jmenován, jsou veřejné zakázky vždy předem rozhodnuty ve prospěch velkých hráčů, zatímco malé firmy živoří.

Podle mezinárodní organizace Transparency International (TI) se Maďarsko v celosvětovém žebříčku vnímání korupce umístilo až na 84. místě, a je tak společně s Bulharskem nejhorší z celé Evropské unie.

Péter Magyar, předseda opoziční strany Tisza, jež vede v předvolebních průzkumech před Orbánovou stranou Fidesz, tvrdí, že proti korupci zakročí.

"Je to feudalismus." Maďarští voliči jsou frustrovaní bohatstvím Orbánova okolí

