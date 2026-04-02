V Maďarsku před volbami panuje toxická atmosféra, varuje delegace Rady Evropy

„Delegace odjela s výrazným dojmem, že v sázce není jen to, kdo zvítězí, ale zda demokratická soutěž sama o sobě zůstane skutečně otevřená, pluralitní a spravedlivá,“ napsali pozorovatelé. V Budapešti se delegace setkala s představiteli úřadů, volební komise, politických stran, médií a také diplomatické komunity.
„Po našich schůzkách v Budapešti nelze opomenout jednu otázku: je Maďarsko stále ještě kompetitivní demokracií, nebo státem ovládaným jednou stranou?“ prohlásil španělský poslanec Pablo Hispán, který delegaci vedl. Termín kompetitivní demokracie znamená systém, kdy o moc a přízeň voličů mezi sebou soutěží politické strany ve svobodných a rovných volbách.
„O budoucnosti Maďarska musí rozhodnout voliči – žádné kampaně založené na strachu, ne očerňovací kampaně, ne očerňovací operace a žádné zahraniční ovlivňování. Voliči rovněž musí být schopni věřit, že s každým hlasem se zachází stejně a zcela transparentně – včetně hlasů odevzdaných v zahraničí,“ dodal Hispán.
Toho v Maďarsku doprovázeli kolegové z Itálie, San Marina, Chorvatska, Řecka a Turecka. Český a ani slovenský zástupce se mise nezúčastnil, jak vyplývá z prohlášení Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
Volební kampaň v Maďarsku je značně vyhrocená. Fidesz označuje opoziční stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí nevtažení Maďarska do války. Orbán také tvrdí, že do voleb se snaží zasahovat Kyjev i Evropská unie.
Magyar naopak poukazuje na proruské postoje Orbánovy vlády a jeho strany Fidesz. Tisza v případě vítězství slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.