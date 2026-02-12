Maďarskem zmítá kauza jedovaté fabriky na baterie, vláda se to snažila ututlat

Hungary's Prime Minister Viktor Orban looks on as he attends the "Board of Peace" meeting during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. US President Donald Trump will show off his new "Board of Peace" at Davos on January 22, 2026 burnishing his claim to be a peacemaker a day after backing off his own threats against Greenland. Originally meant to oversee the rebuilding of Gaza after the war between Hamas and Israel, the board's charter does not limit its role to the Strip, and has sparked concerns that Trump wants it to rival the United Nations.,Image: 1068282632, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Mandel NGAN / AFP / AFP / Profimedia | foto: Mandel NGAN / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  17:00
Předvolební kampaň v Maďarsku dostala novou zápletku. Opozice zvedla kauzu továrny na baterie do elektromobilů ve městě Göd, kde byl vzduch plný toxického prachu. Varovné zprávy o překračování limitů pomáhala ututlat i vláda Viktora Orbána.

Tak a je to venku.

Z budapešťské zoologické zahrady zmizely všechny kachny. A taky zlaté rybičky. Kam se poděly? Snědli je Filipínci!

Cože?

Tedy aspoň to tvrdí Péter Magyar, lídr maďarské opoziční strany Tisza. O víkendu oznámil svůj program, odstartoval předvolební turné a hned začal kout železo, dokud je žhavé. A na kovadlině jeho výřečnosti sálá mediální kauza číslo jedna: toxická fabrika na baterie do elektromobilů.

A kde bydlí dělníci, agenturní zaměstnanci dovezení z Asie? No jistě, na ubytovnách v Budapešti. „Přivezli několik set pracovníků z Filipín a ubytovali je bez jídla a bez peněz na budapešťských ubytovnách. Hned druhý den z budapešťské zoologické zahrady zmizely kachny. A také zlaté rybky,“ prohlásil Magyar.

„V těch závodech se dějí neuvěřitelné věci a tohle je jen špička ledovce.“

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
12. února 2026  15:34

