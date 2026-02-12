Tak a je to venku.
Z budapešťské zoologické zahrady zmizely všechny kachny. A taky zlaté rybičky. Kam se poděly? Snědli je Filipínci!
Cože?
Tedy aspoň to tvrdí Péter Magyar, lídr maďarské opoziční strany Tisza. O víkendu oznámil svůj program, odstartoval předvolební turné a hned začal kout železo, dokud je žhavé. A na kovadlině jeho výřečnosti sálá mediální kauza číslo jedna: toxická fabrika na baterie do elektromobilů.
A kde bydlí dělníci, agenturní zaměstnanci dovezení z Asie? No jistě, na ubytovnách v Budapešti. „Přivezli několik set pracovníků z Filipín a ubytovali je bez jídla a bez peněz na budapešťských ubytovnách. Hned druhý den z budapešťské zoologické zahrady zmizely kachny. A také zlaté rybky,“ prohlásil Magyar.
„V těch závodech se dějí neuvěřitelné věci a tohle je jen špička ledovce.“