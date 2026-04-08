Průzkum věští maďarské opozici ústavní většinu. Bude to těsné, burcuje Magyar

  14:51
Maďarská vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána v sondážích stále zaostává za opozicí. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou Median by si nyní strana Tisza zajistila v maďarském parlamentu dvoutřetinovou většinu. Jde ale jen o „pravděpodobné hodnoty“. Sám šéf Tiszy Péter Magyar burcuje voliče, aby vítězství nepovažovali za samozřejmé.
Péter Magyar (2. dubna 2026) | foto: ČTK

Maďarská opoziční strana Tisza by mohla v nedělních volbách získat 138 až 143 ze 199 poslaneckých mandátů. Vyplývá to z projekce agentury Median pro server HVG.hu.

Dvoutřetinová většina by jí umožnila změnit ústavu a klíčové zákony, potřebné k uvolnění fondů Evropské unie.

Agentura Median odhadla počty mandátů na základě svých posledních pěti průzkumů veřejného mínění z února a března. Zdůraznila však, že jde jen o „pravděpodobné hodnoty“.

V Maďarsku před volbami panuje toxická atmosféra, varuje delegace Rady Evropy

Podle tohoto odhadu může vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána počítat s 49 až 55 křesly. Do parlamentu se pravděpodobně dostane ještě krajně pravicová strana Naše vlast (Mi Hazánk). Ta má podle Medianu šanci získat pět či šest poslaneckých křesel.

Věkový rozdíl

Tisza má nejsilnější podporu mezi mezi mladými lidmi, která dokonce každý měsíc sílí. Stranu někdejšího Orbánova spolupracovníka a nyní hlavního soupeře Pétera Magyara by volily tři čtvrtiny lidí mladších 30 let a také 63 procent lidí mezi 30 a 40 lety.

Podpora Fideszu v těchto dvou věkových kategoriích činí pouze deset, respektive 17 procent. Má převahu pouze mezi důchodci. Téměř polovina osob starších 64 let podporuje vládní stranu a pouze 29 procent podporuje Tiszu.

S prezidentem vás milujeme. Vance přijel podpořit Orbána, Brusel nařkl z vměšování

Velké rozdíly existují i podle úrovně vzdělání. Zatímco podle typu bydliště již nejsou tak velké, přestože nadále platí, že čím větší obec, tím větší je i podpora opozice. Nicméně Tisza již vede i na vesnicích v poměru 41 ku 35 procentům vůči Fideszu.

„Nenechte se oklamat a uspávat“

Předseda strany Tisza Pétera Magyara reagoval na výsledky průzkumu agentury Median skepticky.

„Nenechte se nikým oklamat ani ukolébat, nejde o to vyhrát průzkumy veřejného mínění, a je tu nejméně 30–40 volebních obvodů, kde je rozdíl méně než 1000 hlasů. Z toho tedy může vzejít jak drtivé vítězství Tiszy, tak i velmi těsné vítězství,“ řekl.

Svým podporovatelům nicméně vzkázal, že se nemají čeho bát a že za tři až čtyři dny dojde v zemi k převratu. Starosty a policisty požádal, aby „v den voleb prosadili dodržování zákona“.

„Budeme přítomni ve všech volebních místnostech a vše budeme zaznamenávat,“ sdělil Magyar.

S Ruskem chci pragmatické vztahy, řekl Magyar. Evropě i Kyjevu může vzít iluze

Opozice měla na počátku dubna náskok i v průzkumu agentury 21 Research Centre (21 Kutatóközpont). Tisza má podle něj podporu 56 procent rozhodnutých voličů. Agentura Závecz Research pak naznačuje, že by Tiszu podpořilo 51 procent rozhodnutých respondentů.

Průzkumy dále ukázaly, že jedinou další stranou, která má šanci překonat pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu, je zmíněná Naše vlast (Mi Hazánk). Průzkum 21 Research Centre zjistil podporu pro toto uskupení u pěti procent dotázaných rozhodnutých voličů a Závecz Research u čtyř procent.

Orbán má eso v rukávu. Může se udržet u vesla, i když volby těsně prohraje

Maďaři si nové složení parlamentu vyberou v neděli 12. dubna. Volební výsledek však zůstává kvůli velké části nerozhodnutých voličů nejistý.

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Symbol respektu a rozmanitosti. Tramvaje v Praze jezdí s romskými vlaječkami

Na pražských tramvajích se při příležitosti Mezinárodního dne Romů objevily...

V rámci Mezinárodního dne Romů, který připadá na středu 8. dubna, si kulturní organizace ARA ART na letošek připravila novinku. Kromě slavnostního galavečera v Paláci Žofín mohou Pražané narazit na...

8. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  14:52

Řidič projel u Plzně zákazem vjezdu, zahučel do hlubokého výkopu

Řidič u Plzně nerespektoval dopravní značení a skončil v hlubokém výkopu. (7....

Nerespektovat dopravní značení se nevyplatilo třicetiletému řidiči, který v noci jel z Plzně do Sulkova. V místě, kde opravují most, sjel do hlubokého výkopu. Zranil při tom spolujezdkyni.

8. dubna 2026  14:51

Průzkum věští maďarské opozici ústavní většinu. Bude to těsné, burcuje Magyar

Péter Magyar (2. dubna 2026)

Maďarská vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána v sondážích stále zaostává za opozicí. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou Median by si nyní strana Tisza...

8. dubna 2026  14:51

Naše opatření zafungovala, říká Schillerová k palivům. Vláda tlačí na velké hráče

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici ORLEN v Praze. (8.dubna 2026)

Během středečního rána se uklidnila situace kolem Hormuzského průlivu, což okamžitě zmírnilo napětí na trzích, ceny ropy na světových burzách začaly klesat. Do vývoje se současně promítají i kroky...

8. dubna 2026  14:26

„Lídr opozice nikdy.“ Prezident nepojede ani na summit OSN, prohlásil Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Spor o to, kdo se bude za Česko účastnit summitů v zahraničí, dál bobtná. Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý v pořadu Xaver Live uvedl, že nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla ani na...

8. dubna 2026  14:04

KVÍZ: Slavila by šedesátku. Co si pamatujete o životě Ivety Bartošové?

Iveta Bartošová

Jen den po Lucii Bílé měla šedesátiny oslavit i Iveta Bartošová. Životní příběh oblíbené zpěvačky ale skončil už před dvanácti lety. Připomeňte si kariéru i život hvězdy 80. a 90. let v našem kvízu.

vydáno 8. dubna 2026

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

8. dubna 2026

Nikdo nepomohl s řešením konfliktu na Ukrajině tak jako Orbán, lichotil Vance

Americký prezident J. D. Vance (8. dubna 2026)

Americký viceprezident J. D. Vance ve středu v Budapešti opět kritizoval vůdce Evropské unie, které obvinil, že neudělali dost, aby ukončili válku Ruska proti Ukrajině. Naopak maďarský premiér Viktor...

8. dubna 2026  13:59

„Papírové“ štěně uvázané za městem málem zemřelo, policie obvinila majitele

Zubožené roční štěně našli přivázané k betonovému bloku na opuštěném místě v...

Případ týrání čistokrevného štěněte jménem Escobar, které bylo nalezeno v únoru v zuboženém stavu na opuštěném místě na okraji Podbořan na Lounsku, má zásadní posun. Kriminalisté z činu viní muže,...

8. dubna 2026  13:51

Budeme blokovat jednání ke zrušení poplatků ČT, dojde na spacáky, řekl Kupka

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Předseda ODS Martin Kupka řekl, že jeho strana za použití všech prostředků bude bránit tomu, aby veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas nepřišly o měsíční poplatky. „Budeme blokovat jednání ke...

8. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  13:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žena v centru Prahy předala statisíce podvodníkům. Policie hledá muže z videa

Žena naletěla falešnému bankéři. Toho při předávce peněz zachytila kamera.

Kriminalisté vyšetřují další podvod, v němž figurují falešný policista a bankéř. Tentokrát je obětí třiačtyřicetiletá žena, která přišla o bezmála 800 tisíc korun. Po pachatelích pátrá policie,...

8. dubna 2026  13:39

Na cestu Hormuzem čeká 800 lodí. Návrat k normálu bude pomalý, varují experti

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Rejdaři i obchodníci s velkým napětím sledují, jak se v nejbližších hodinách a dnech vyvine situace v Hormuzském průlivu. Na odblokování této přepravní tepny čeká více než osm stovek plavidel, která...

8. dubna 2026  13:26

