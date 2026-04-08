Maďarská opoziční strana Tisza by mohla v nedělních volbách získat 138 až 143 ze 199 poslaneckých mandátů. Vyplývá to z projekce agentury Median pro server HVG.hu.
Dvoutřetinová většina by jí umožnila změnit ústavu a klíčové zákony, potřebné k uvolnění fondů Evropské unie.
Agentura Median odhadla počty mandátů na základě svých posledních pěti průzkumů veřejného mínění z února a března. Zdůraznila však, že jde jen o „pravděpodobné hodnoty“.
Podle tohoto odhadu může vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána počítat s 49 až 55 křesly. Do parlamentu se pravděpodobně dostane ještě krajně pravicová strana Naše vlast (Mi Hazánk). Ta má podle Medianu šanci získat pět či šest poslaneckých křesel.
Věkový rozdíl
Tisza má nejsilnější podporu mezi mezi mladými lidmi, která dokonce každý měsíc sílí. Stranu někdejšího Orbánova spolupracovníka a nyní hlavního soupeře Pétera Magyara by volily tři čtvrtiny lidí mladších 30 let a také 63 procent lidí mezi 30 a 40 lety.
Podpora Fideszu v těchto dvou věkových kategoriích činí pouze deset, respektive 17 procent. Má převahu pouze mezi důchodci. Téměř polovina osob starších 64 let podporuje vládní stranu a pouze 29 procent podporuje Tiszu.
Velké rozdíly existují i podle úrovně vzdělání. Zatímco podle typu bydliště již nejsou tak velké, přestože nadále platí, že čím větší obec, tím větší je i podpora opozice. Nicméně Tisza již vede i na vesnicích v poměru 41 ku 35 procentům vůči Fideszu.
„Nenechte se oklamat a uspávat“
Předseda strany Tisza Pétera Magyara reagoval na výsledky průzkumu agentury Median skepticky.
„Nenechte se nikým oklamat ani ukolébat, nejde o to vyhrát průzkumy veřejného mínění, a je tu nejméně 30–40 volebních obvodů, kde je rozdíl méně než 1000 hlasů. Z toho tedy může vzejít jak drtivé vítězství Tiszy, tak i velmi těsné vítězství,“ řekl.
Volby v Maďarsku
Svým podporovatelům nicméně vzkázal, že se nemají čeho bát a že za tři až čtyři dny dojde v zemi k převratu. Starosty a policisty požádal, aby „v den voleb prosadili dodržování zákona“.
„Budeme přítomni ve všech volebních místnostech a vše budeme zaznamenávat,“ sdělil Magyar.
Opozice měla na počátku dubna náskok i v průzkumu agentury 21 Research Centre (21 Kutatóközpont). Tisza má podle něj podporu 56 procent rozhodnutých voličů. Agentura Závecz Research pak naznačuje, že by Tiszu podpořilo 51 procent rozhodnutých respondentů.
Průzkumy dále ukázaly, že jedinou další stranou, která má šanci překonat pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu, je zmíněná Naše vlast (Mi Hazánk). Průzkum 21 Research Centre zjistil podporu pro toto uskupení u pěti procent dotázaných rozhodnutých voličů a Závecz Research u čtyř procent.
Maďaři si nové složení parlamentu vyberou v neděli 12. dubna. Volební výsledek však zůstává kvůli velké části nerozhodnutých voličů nejistý.